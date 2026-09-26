بغداد: در حال مذاکره با آمریکا برای از سرگیری پروازهای ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در حال مذاکره با آمریکا هستیم تا برخی از فرودگاه‌ هایمان را از محدودیت‌ های اعمال‌شده بر شرکت‌ های هواپیمایی ایرانی مستثنی کنیم.

در بیانیه صادره از سوی دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در این خصوص آمده است: کاهش محدودیت‌ ها برای شرکت‌ های هواپیمایی ایرانی به ما امکان می‌ دهد تا پروازها را برای تأمین نیازهای بشردوستانه ازسربگیریم.

پیشتر اقدام دولت عراق در توقف پروازهای ایران انتقادات شدیدی را در میان جریان های سیاسی این کشور از جمله جنبش نجبا ایجاد کرده بود.