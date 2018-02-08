آمریکا به بهانه آزادی زندانیان، خواستار گفتگو با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «وال استریت ژورنال» می‌گوید کاخ سفید در دسامبر ۲۰۱۷ به دنبال ایجاد کانالی مستقیم برای مذاکره با ایران درباره آزادی زندانیان ۲ طرف بوده است.

چنانچه این گزارش صحت داشته باشد، می‌توان آن را به منزله نخستین تلاش دیپلماتیک دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه تلقی کرد.

وال استریت ژورنال تاکید می‌کند علیرغم حداقل ۳ بار تلاش واشنگتن برای بازکردن این کانال ارتباطی، ایران به پیشنهاد ارائه شده روی خوش نشان نداده و همچنان از تعامل با آمریکا امتناع می‌کند.

پیشنهاد دولت ترامپ درحالی مطرح شده است که تمام طول سال گذشته، سیاست آشکار وی تشدید فشار علیه ایران به ویژه در موضوعاتی نظیر برجام و برنامه موشک‌های بالستیک بوده است.

گفته می‌شود در حاشیه نشست وین که اواسط ماه میلادی دسامبر برگزار شد، «تام شانون» معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا موضوع زندانیان خارجی را با مقامات ایرانی در میان گذاشته است.

ادعای وال استریت ژورنال درحالی مطرح می‌شود که دیروز چهارشنبه، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه آزادی اتباع آمریکایی را که به جرائم امنیتی در ایران به حبس محکوم شده اند، خواستار شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه «باقر نمازی» پس از پایان مرخصی درمانی‌اش به زندان بازگردانده شده، گفت: ما از شنیدن خبر زندانی شدن نمازی به شدت ناامید شدیم و بار دیگر خواسته خود را مبنی بر آزادی همه آمریکایی هایی که در ایران زندانی شده اند تکرار می کنیم.

وی با طرح این ادعا که شماری از آمریکایی مدت ها است در ایران در بازداشت بسر می برند، افزود: ایران باید آمریکایی ها را آزاد کند. اگر ایران می خواهد بخشی از دنیا باشد و اگر بخواهد دنیا به کشورش احترام بگذارد این بهترین راه برای چنین کاری است.

نمازی که از مقامات رژیم پهلوی بوده و پس از انقلاب فعالیت‌ های گسترده‌ ای در زمینه شبکه‌سازی داخل ایران داشته است در سال ۲۰۱۶ به اتهامات امنیتی بازداشت و به زندان محکوم شد.