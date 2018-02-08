تشکل های مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورالله ولی نژاد، عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت ایامالله دهه فجر همراه با تجلیل از خادمان ۲۸ صفر و اعضای سابق شورای هیئت مذهبی گلستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در مسجد و هیئتهای مذهبی دارد، اظهار کرد: امام خمینی(ره) حرکت خود را از قم آغاز کرد و فریاد دفاع از دین را در مسجد اعظم و فیضیه قم سر داد و مردم را دعوت به اسلام کرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران از پشتوانهای به نام عاشورا برخوردار است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوهتر از سالهای گذشته توسط مردم برگزار خواهد شد، گفت: در اتفاقات اخیر مردم ما شاهد به آتش کشیدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و حمله به اماکن مذهبی بودند که این موضوع باعث خواهد شد تا آنها باشکوهتر از گذشته پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.
وی تصریح کرد: هر کجایی که مردم ایران حضور دشمن را احساس کردند، جدیتر از گذشته وارد میدان شدند و انسجام آنها بیشتر شد.
ولی نژاد اضافه کرد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن عهد و پیمانی است که توسط ملت ایران با امام و رهبر معظم انقلاب بسته خواهد شد.
ولی نژاد نقش علما و هیئتهای مذهبی را برجسته شمرد و اظهار کرد: امروز علما و هیئتهای مذهبی از تأثیرگذاران قشر اجتماعی محسوب میشوند.
وی بابیان اینکه امروز جامعه با آسیبهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکند، افزود: تشکلهای مردمی یکی از مؤثرترین گروههایی هستند که میتوانند درزمینهٔ آسیبهای اجتماعی با آن مقابله کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: یکی از برنامههای هرساله برای مداحان کشور اتفاق میافتد دیدار با رهبر معظم انقلاب است که این موضوع از انتظارات تشکلهای دینی و هیئتهای مذهبی هم هست که امید است با برنامهریزی این اتفاق برای این قشر هم رخ دهد
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