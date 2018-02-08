حیدریان در «هفت» یا «سینما دو»/ برنامه ای که دقیقه ۹۰ تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از چند روز پیش حضور محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در برنامه «سینما دو» شبکه دو در تاریخ ۱۹ بهمن قطعی شده بود و عصر امروز خبر رسمی آن از سوی سازمان صدا و سیما اطلاع رسانی شده بود ولی پس از فاصله ای یک ساعته از خبر شبکه ۲ خبر دیگری از سوی برنامه «هفت» اعلام شد که می گفت حیدریان امشب به این برنامه می رود.

با توجه به همزمانی هر دو برنامه این سوال پیش آمد که چطور رییس سازمان سینمایی در یک ساعت می تواند در دو برنامه زنده حضور یابد که در پیگیری ها گفته شد تحت فشار یکی از مدیران تلویزیون حضور حیدریان در برنامه «سینما دو» منتفی شده و به «هفت» می رود. از سوی دیگر منابعی در تلویزیون اعلام کردند که مسئولان سازمان سینمایی خودشان هم تمایل داشته اند که حیدریان ابتدا در برنامه «هفت» حضور داشته باشد و این تغییر از سوی آنها خواسته شده است.

درنهایت می توان گفت دست اندرکاران برنامه «سینما دو» آماده میزبانی بوده اند و دست اندرکاران برنامه «هفت» هم تلاشی برای ایجاد تغییر در مهمانان برنامه رقیب نداشته اند و این تغییر در مذاکرات مدیران دو سازمان ایجاد شده است؛ امری که درنهایت به ضرر تلویزیون تمام می شود.