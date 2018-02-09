روابط ایران وترکیه باید درهمه زمینه هابه سطحی راهبردی ارتقاء یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در تماس تلفنی "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه با وی، ضمن قدردانی از تبریک همتای ترکیه ای خود به مناسبت ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ما معتقدیم روابط ایران و ترکیه باید در همه زمینه ها به سطحی راهبردی ارتقاء یابد.

رییس جمهور همچنین با اعلام آمادگی ایران برای ایجاد جهش در روابط اقتصادی دو کشور تصریح کرد: اجرای سریعتر بهره گیری از پول ملی دو کشور در مبادلات مشترک اقتصادی می تواند به روابط اقتصادی تهران – آنکارا شتاب و سرعت بیشتری دهد.

روحانی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ترکیه به تهران و ابراز خرسندی از نتایج مذاکرات مشترک، اظهارداشت: تهدیدات فراوانی در منطقه، منافع هر دو کشور ایران و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی را تهدید می کند و با توجه به دیدگاه های بسیار نزدیک دو کشور در مسایل منطقه ای و بین المللی، همکاری ها و رایزنی های سیاسی مشترک باید تداوم یابد.

وی همچنین گسترش همکاری های سه جانبه میان ایران، ترکیه و روسیه در مسایل منطقه ای را ضروری دانست و با اشاره به طرح پیشنهاد نشست روسای جمهوری سه کشور در استانبول با موضوع سوریه، از برگزاری این نشست استقبال و خواستار رایزنی وزرای خارجه سه کشور در مورد دستور کار و زمان اجلاس سه جانبه شد.

رییس جمهور ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تبریک ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی به روحانی و ملت ایران، خواهان توسعه و تعمیق روابط تهران – آنکارا در همه عرصه های مورد علاقه شد.

"رجب طیب اردوغان" تاکید کرد که بکارگیری پول های ملی در مبادلات اقتصادی برای دو کشور بسیار مهم است و می تواند جهشی در همکاری های اقتصادی تهران – آنکارا ایجاد می کند.

وی با اشاره به اشتراک نظر ایران و ترکیه در عمده مسایل منطقه ای و بین المللی، اظهارداشت: تهدیدهای جدید منطقه ای نشان می دهد که همکاری نزدیک ترکیه و ایران بسیار با اهمیت است و ما از توسعه همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی خرسندیم.

رئیس جمهور ترکیه به دستاوردهای بزرگ اجلاس سوچی در راستای ایجاد ثبات و امنیت در سوریه اشاره کرد و با اشاره به پیشنهاد اجلاس روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در استانبول، از روحانی دعوت کرد که در این نشست شرکت کند.

وی همچنین از ابراز علاقه مندی روسای جمهوری برخی کشورهای غربی برای شرکت در نشست سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه خبر داد.