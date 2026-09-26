به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، نخستین رویداد «پیچینگ مستند» منطقه‌ای شمال‌غرب کشور که با هدف شناسایی استعدادهای مستندسازی و حمایت از تولید آثار مستند خارج از مرکز برگزار شد، پس از طی مراحل فراخوان، انتخاب طرح‌ها و برگزاری جلسات تخصصی، به مرحله داوری نهایی رسید.

در بازه حدود ۲۰ روزه فراخوان این رویداد، نزدیک به ۱۰۰ طرح مستند از مستندسازان پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیلان به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی طرح‌ها، ۲۵ مستندساز و طرح برای حضور در مرحله اصلی رویداد انتخاب شدند.

این ۲۵ مستندساز در یک دوره سه‌روزه، طرح‌های خود را در جلسات تخصصی ارائه کردند و در جریان این جلسات، با حضور استادان، منتورها و داوران رویداد، طرح‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهادهای لازم برای توسعه و تکمیل آنها ارائه شد.

در روز سوم رویداد، پس از بررسی و ارزیابی طرح‌های ارائه‌شده، ۹ طرح به مرحله نهایی راه یافتند و صاحبان این طرح‌ها فرصت یافتند نسخه تکمیل‌شده طرح خود را در حضور داوران ارائه کنند.

مهدی زمانپور کیاسری، محمدصادق اسماعیلی و علی خسروی از جمله اعضای تیم داوری و منتورینگ این رویداد بودند که در فرآیند بررسی، توسعه و ارزیابی نهایی طرح‌ها حضور داشتند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله نهایی داوری طرح‌های راه‌یافته به مرحله پایانی در تهران انجام خواهد شد و پس از جمع‌بندی ارزیابی‌ها، سه طرح برگزیده برای حمایت و تولید معرفی می‌شوند.

همچنین با توجه به ظرفیت موجود در میان طرح‌های ارائه‌شده، رایزنی با مسئولان فرهنگی استان‌های منطقه برای هدایت و حمایت از سایر طرح‌های مستعد نیز در دستور کار قرار دارد تا بخشی از این طرح‌ها نیز در مسیر تولید قرار گیرند.

نخستین رویداد «پیچینگ مستند» منطقه‌ای شمال‌غرب کشور به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج، با رویکرد تمرکززدایی از فرآیند شناسایی و حمایت از مستندسازان و با هدف تقویت ظرفیت‌های تولید مستند در استان‌های مختلف برگزار شد، رویکردی که تلاش دارد مسیر تولید اثر را برای مستندسازان مستعد، بدون الزام به حضور در تهران، تسهیل کند.