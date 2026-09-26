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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

اصغری: بیش از ۴۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان ‌غربی خریداری شد

اصغری: بیش از ۴۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان ‌غربی خریداری شد

ارومیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: از زمان آغاز خرید تضمینی تاکنون بیش از ۴۷۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان با ارزش ۲۳۵ هزار میلیارد تومان خریداری شده است.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت ۸۰۰ هزار تن گندم در این استان خبر داد و اظهار کرد: در این راستا، ۳۹ هزار و ۶۲۵ کشاورز گندمکار در سراسر استان با تحویل محصول خود در چرخه خرید تضمینی مشارکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا شهرستان بوکان با ۷۷ هزار تن در جایگاه نخست، ارومیه با ۵۸ هزار تن در رتبه دوم و شهرستان‌های چهاربرج، باروق و میاندوآب با ۴۹ هزار تن در ردیف سوم قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاکنون ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران استان از سوی بانک عامل پرداخت شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مابقی مطالبات نیز در ماه جاری به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

اصغری اضافه کرد: با ساماندهی و تجهیز ۷۲ مرکز خرید تضمینی، زیرساخت‌های لازم برای تخلیه، نگهداری و انتقال بی‌وقفه محصول فراهم شده است، به‌گونه‌ای که کشاورزان هیچ دغدغه‌ای بابت تخلیه و نگهداری محصول خود نخواهند داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش کلیدی شبکه توزیع در پایداری زنجیره تامین، تصریح کرد: فرآیند خرید از طریق همکاری نزدیک میان شبکه تعاون روستایی با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی و همچنین همکاری اداره کل غله، سیلوهای خصوصی و کارخانجات آرد صورت می‌گیرد.

اصغری افزود: در سال زراعی گذشته ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید استان تحویل و خریداری شد که از این نظر نیز آذربایجان‌غربی رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داد.

وی گفت: در سال زراعی گذشته ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی به کشت گندم اختصاص یافت که از این میزان، ۳۰۰ هزار هکتار به کشت دیم و ۱۰۶ هزار هکتار به کشت آبی اختصاص داشت.

کد مطلب 6958947

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