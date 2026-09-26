اصغری: بیش از ۴۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان ‌غربی خریداری شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت ۸۰۰ هزار تن گندم در این استان خبر داد و اظهار کرد: در این راستا، ۳۹ هزار و ۶۲۵ کشاورز گندمکار در سراسر استان با تحویل محصول خود در چرخه خرید تضمینی مشارکت داشتهاند.
وی ادامه داد: در این راستا شهرستان بوکان با ۷۷ هزار تن در جایگاه نخست، ارومیه با ۵۸ هزار تن در رتبه دوم و شهرستانهای چهاربرج، باروق و میاندوآب با ۴۹ هزار تن در ردیف سوم قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاکنون ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران استان از سوی بانک عامل پرداخت شده است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، مابقی مطالبات نیز در ماه جاری به حساب کشاورزان واریز میشود.
اصغری اضافه کرد: با ساماندهی و تجهیز ۷۲ مرکز خرید تضمینی، زیرساختهای لازم برای تخلیه، نگهداری و انتقال بیوقفه محصول فراهم شده است، بهگونهای که کشاورزان هیچ دغدغهای بابت تخلیه و نگهداری محصول خود نخواهند داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به نقش کلیدی شبکه توزیع در پایداری زنجیره تامین، تصریح کرد: فرآیند خرید از طریق همکاری نزدیک میان شبکه تعاون روستایی با فعالسازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی و همچنین همکاری اداره کل غله، سیلوهای خصوصی و کارخانجات آرد صورت میگیرد.
اصغری افزود: در سال زراعی گذشته ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید استان تحویل و خریداری شد که از این نظر نیز آذربایجانغربی رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داد.
وی گفت: در سال زراعی گذشته ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی به کشت گندم اختصاص یافت که از این میزان، ۳۰۰ هزار هکتار به کشت دیم و ۱۰۶ هزار هکتار به کشت آبی اختصاص داشت.
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