شرط بندی در فوتبال برزیل ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور برزیل روز جمعه ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) مصوبه‌ای موقت را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت شرکت‌های شرط‌بندی با ضریب ثابت در این کشور ممنوع می‌شود. این ممنوعیت علاوه بر شرط‌بندی‌های ورزشی، بازی‌های آنلاین را نیز دربرمی‌گیرد و فعالیت شرکت‌های مستقر در خارج از برزیل را که خدمات خود را به افراد حاضر در خاک این کشور ارائه می‌کنند نیز شامل می‌شود. این مصوبه از زمان انتشار لازم‌الاجرا شده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنعت شرط‌بندی در سال‌های اخیر به یکی از منابع مهم درآمدی باشگاه‌های فوتبال برزیل تبدیل شده است. طبق گزارش رسانه ole، شانزده تیم از ۲۰ تیم حاضر در سری A برزیل، یک شرکت شرط‌بندی را به عنوان اسپانسر اصلی خود دارند. حتی باشگاه گرمیو تنها ۴۸ ساعت پیش از اعلام این تصمیم، قرارداد اسپانسری جدیدی با یکی از این شرکت‌ها امضا کرده بود.

بر اساس مقررات جدید، از روز جمعه دیگر امکان واریز وجه جدید به این پلتفرم‌ها وجود ندارد و کاربران تا پایان روز پنجم اکتبر فرصت دارند موجودی خود را برداشت کنند. از روز بعد نیز هیچ باشگاه یا رسانه‌ای اجازه تبلیغ شرکت‌های شرط‌بندی را نخواهد داشت.

در کنار این مصوبه، دولت برزیل همچنین طرحی را به کنگره ارائه کرده است که فعالیت یا بهره‌برداری از شرط‌بندی‌های ممنوع را جرم‌انگاری می‌کند. بر اساس این طرح، مجازات این فعالیت‌ها می‌تواند چهار تا ۶ سال حبس به همراه جریمه نقدی باشد. مصوبه موقت رئیس‌جمهور برزیل بلافاصله قابلیت اجرایی دارد، اما کنگره این کشور ۱۲۰ روز فرصت دارد آن را تصویب یا رد کند.

رئیس‌جمهور برزیل دلیل اصلی این تصمیم را تبدیل شدن شرط‌بندی به یک معضل اجتماعی و اقتصادی عنوان کرده است. بر اساس داده‌های رسمی مورد استناد دولت، پلتفرم‌های شرط‌بندی تنها در یک سال بیش از ۶۰ میلیارد رئال، معادل حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار، از خانواده‌های برزیلی دریافت کرده‌اند.

لولا این تصمیم را ۹ روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل اتخاذ کرده است؛ انتخاباتی که در آن فلاویو بولسونارو، فرزند رئیس‌جمهور پیشین برزیل، یکی از رقبای اصلی او محسوب می‌شود.

در همین حال، نظرسنجی‌هایی نیز منتشر شده که بر اساس آنها ۷۵ درصد مردم برزیل از ممنوعیت کامل شرط‌بندی حمایت می‌کنند.

صنعت شرط‌بندی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶۲ میلیون دلار تنها برای اسپانسرینگ باشگاه‌های فوتبال هزینه کرده است. برخی باشگاه‌ها نیز به‌صراحت نسبت به تبعات مالی این تصمیم اعتراض کرده‌اند. باشگاه فلامنگو یکی از این تیم‌هاست که اعلام کرده ممنوعیت فعالیت شرکت‌های شرط‌بندی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری این باشگاه در فوتبال پایه، بخش بازاریابی و فوتبال زنان تأثیر بگذارد.

برآوردها همچنین نشان می‌داد صنعت شرط‌بندی می‌توانست در سال ۲۰۲۷ بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در فوتبال برزیل سرمایه‌گذاری کند.

دولت برزیل در واکنش به نگرانی باشگاه‌ها تأکید کرده است که این تصمیم «جنگ علیه فوتبال نیست، بلکه یک تصمیم» است و باشگاه‌ها باید خود را با شرایط جدید وفق دهند و بدون درآمد شرکت‌های شرط‌بندی به فعالیت ادامه دهند.