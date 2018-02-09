۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

بارسلونا، سلطان کوپادل‌ری/ رکوردهای جدید در راه هستند

بارسلونا برای پنجمین سال پیاپی به فینال جام حذفی اسپانیا رسیده و این شانس را دارد که چهارمین قهرمانی پیاپی در این بازی‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریت کامل شد، تیم فوتبال بارسلونا برای پنجمین سال پیاپی در فینال رقابت‌‎های جام حذفی اسپانیا حاضر خواهد شد و شانس اصلی رسیدن به قهرمانی، آن هم برای چهارمین بار پیاپی برای اولین بار در تاریخ باشگاه است.

تنها دو تیم توانستند در تاریخ ۴ بار پیاپی قهرمان حذفی شوند و هر دو بار هم زمانی نبوده که تلویزیون بازی‎ها را پخش کند. رئال مادرید بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ و اتلتیک بیلبائو بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳.

در سال ۱۹۵۴ کاتالان‎ها به رسیدن به این رکورد بسیار نزدیک شدند و ۳ دوره قبل از آن قهرمانی را کسب کردند. اما در فینال با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب والنسیا شدند و رسیدن به این رکورد را از دست دادند.

این بار اگر بارسا موفق شود در فینال ۲۱ آوریل سویا را شکست دهد می‏‌تواند به تاریخ‎سازی ‏اش ادامه دهد و ۴ بازیکن یعنی اینیستا، پیکه، مسی و بوسکتس هم می‌‏توانند به پنجمین قهرمانی جام حذفی‏‌شان در تاریخ دوران فوتبالی‏شان برسند.

بازیکنی که بیشترین قهرمانی در جام حذفی اسپانیا را در اختیار دارد پیرو گاینزا است که توانسته ۷ بار عنوان قهرمانی این بازی‌ها را کسب کند. او بین سال‎های ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۸ به همراه بیلبائو این عناوین را به دست آورده است.

در بارسلونا هم این رکورد در اختیار خوان سگورا است که بین سال‎های ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ توانسته ۶ بار قهرمان حذفی شود.

۶ بازیکن دیگری که در تاریخ توانستند ۵ بار قهرمان حذفی شوند رامایتس، تورالبا، سانچو، سامیتیر، آلکانتارا و کوبالا هستند که شاید به زودی ۴ بازیکن از بارسا به جمعشان اضافه شود.

