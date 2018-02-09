به گزارش خبرگزاری مهر، ماموریت کامل شد، تیم فوتبال بارسلونا برای پنجمین سال پیاپی در فینال رقابت‌‎های جام حذفی اسپانیا حاضر خواهد شد و شانس اصلی رسیدن به قهرمانی، آن هم برای چهارمین بار پیاپی برای اولین بار در تاریخ باشگاه است.

تنها دو تیم توانستند در تاریخ ۴ بار پیاپی قهرمان حذفی شوند و هر دو بار هم زمانی نبوده که تلویزیون بازی‎ها را پخش کند. رئال مادرید بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ و اتلتیک بیلبائو بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳.

در سال ۱۹۵۴ کاتالان‎ها به رسیدن به این رکورد بسیار نزدیک شدند و ۳ دوره قبل از آن قهرمانی را کسب کردند. اما در فینال با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب والنسیا شدند و رسیدن به این رکورد را از دست دادند.

این بار اگر بارسا موفق شود در فینال ۲۱ آوریل سویا را شکست دهد می‏‌تواند به تاریخ‎سازی ‏اش ادامه دهد و ۴ بازیکن یعنی اینیستا، پیکه، مسی و بوسکتس هم می‌‏توانند به پنجمین قهرمانی جام حذفی‏‌شان در تاریخ دوران فوتبالی‏شان برسند.

بازیکنی که بیشترین قهرمانی در جام حذفی اسپانیا را در اختیار دارد پیرو گاینزا است که توانسته ۷ بار عنوان قهرمانی این بازی‌ها را کسب کند. او بین سال‎های ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۸ به همراه بیلبائو این عناوین را به دست آورده است.

در بارسلونا هم این رکورد در اختیار خوان سگورا است که بین سال‎های ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ توانسته ۶ بار قهرمان حذفی شود.

۶ بازیکن دیگری که در تاریخ توانستند ۵ بار قهرمان حذفی شوند رامایتس، تورالبا، سانچو، سامیتیر، آلکانتارا و کوبالا هستند که شاید به زودی ۴ بازیکن از بارسا به جمعشان اضافه شود.