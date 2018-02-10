تمدید یک ماهه حالت فوق العاده در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ریاست جمهوری تونس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که الباجی قائد السبسی رئیس جمهوری این کشور بعد از رایزنی با رئیس دولت و رئیس پارلمان در خصوص مسائل مربوط به امنیت ملی و اوضاع جاری در مرزها و منطقه تصمیم گرفت حالت فوق العاده را در سراسر کشور از امروز(شنبه) تا ۱۱ مارس تمدید کند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، این اقدام به دنبال حمله انتحاری علیه نیروهای گارد ریاست جمهوری که در جریان آن دست کم ۱۲ تن از آنها کشته شدند صورت می گیرد.

تونس چند ماه قبل نیز حالت فوق العاده در این کشور را به مدت سه ماه تمدید کرده بود.