محققان موفق به اندازه گیری ترک بتن به کمک تصویر برداری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مصالح الاستوپلاستیک از جمله بتن که دارای ریز ساختار پیچیده ای است تخمین کرنش های تحت بار که در طول زمان رخ می دهد، بسیار مشکل است. وجود ترک های ریز در لایه های مرزی در بتن و همچنین حفرات ژلی موجود در خمیر سیمان باعث بروز پیچیدگی در رفتار تنش کرنش بتن می شود.

در این راستا لزوم طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری خزش ضروری به نظر می رسید که محققان کشور این دستگاه را ساختند.

این دستگاه در شرایط محیطی و عمل آوری مختلف، به راحتی کرنش خزشی بتن را به دو روش اندازه گیری می کند. این دستگاه به صورت همزمان به کمک یک دوربین ساده دیجیتالی تصویربرداری از تغییر شکل نمونه تا اطمینان از داده ها را ارزیابی می کند.

این دستگاه قابلیت دمونتاژ کردن، قابل حمل بودن، بارگذاری و باربرداری به صورت مرحله ای را دارد. همچنین ابعاد مناسب آن امکان قرارگیری در هر شرایط محیطی را فراهم خواهد کرد.

در طراحی دستگاه این قابلیت وجود دارد که با نصب دوربین در یکی از وجوه بتن بتوان به کمک ساده ترین دوربین دیجیتالی کرنش های خزشی را اندازه گیری کرد. با وجود این امکان تنها با تصویربرداری از وجه های نمونه بتنی تغییر شکل های دراز مدت تحت و تغییر شکل های جمع شدگی بدون نیاز به ابزار دقیق در حد میکرومتر اندازه گیری می شود.

با این روش علاوه بر کم هزینه شدن روش اندازه گیری کرنش خزشی و جمع شدگی، می توان با کمک پردازش تصاویر، کرنش فازهای مختلف بتن را به طور مجزا اندازه گرفت که این امکان در سایر روش های اندازه گیری کرنش خزشی وجود ندارد. تصاویر پردازش شده، سطح بتن اطلاعات دیگری نیز به کاربر خواهند داد.

به طور مثال میزان سطحی که هر یک از فازها (خمیر و سنگدانه و حفرات) از سطح کل بتن به خود اختصاص داده اند و تأثیر حجم زیاد خمیر و سنگدانه و خلل و فرج بر رفتار خزشی و جمع شدگی قابل مشاهده است. در این روش می توان شکل گیری و رشد ترک و مسیر عبور ترک در سطح داخلی و بیرونی بتن را پایش کرد.

به گزارش مهر، طرح «اندازه گیری خزش بتن به کمک تصویر براری» توسط نگین حقیقت و آرمان منتظریان در دانشگاه بوعلی همدان انجام شده و موفق به کسب رتبه سوم نوآوری «گروه عمران» در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شدند.