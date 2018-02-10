قطر حمله تروریستی به یک مسجد در «بنغازی» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه قطر در محکومیت حمله تروریستی روز گذشته به یک مسجد در لیبی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه ضمن محکومیت حمله تروریستی اخیر به مسجدی در شهر بنغازی اعلام کرد: اقدام صورت گرفته یک جنایت نابخشودنی بود. موضع ثابت قطر بر رد خشونت و افراطی گری و مبارزه با تروریسم استوار است.

گفتنی است، روز گذشته ساکنان محلی در شهر بنغازی واقع در لیبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کردند که یک عامل انتحاری خود را داخل مسجد «ابوهریره» واقع در منطقه «الماجوری» در این شهر منفجر کرد.

این حمله دستکم شش کشته و بیش از ۸۰ زخمی برجای گذاشت.