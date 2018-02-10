به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، محمدتقی صمدی معاون مالی و اقتصادی با شهر با بیان اینکه ساختار سرمایه این بانک از بدو تاسیس (سال ۱۳۸۸) تاکنون و طی ۴ مرحله افزایش سرمایه، تعداد سهام از ۱۵۰۰ میلیون سهم به ۱۵۵۷۳ میلیون سهم معادل ۴/۱۰ برابر ( به ارزش ۱۵۵۷۳ میلیارد ریال) افزایش یافته، گفت: موتور محرکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ، نحوه و چگونگی دسترسی به منابع نقدی و مدیریت نقدینگی است و این تغییرات تماماً در چارچوب منافع سهامداران ( سهم از بازار ) و افزایش توان مالی و مدیریتی جهت حداکثر سازی سودآوری بانک و ارائه خدمات به مشتریان و عموم جامعه بوده است.

وی در ادامه افزود: طبیعی است افزایش سرمایه بدون دریافت وجه (از محل مطالبات و تجدید ارزیابی دارایی‌ها) با لزوم رعایت منافع سهامداران موجب کاهش بهای روز هر سهم بوده لیکن در نهایت ارزش کل سهام به نفع سهامداران بهبود یافته است.

معاون مالی و اقتصادی بانک شهر تصریح کرد: در آخرین گزارشات کارشناسی سهام نیز طبق نظر کارشناسان رسمی این حوزه به طور مستقل، سهام بلوکی بانک معادل ۱۲۸۹ ریال به ازای هر سهم در تاریخ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ ارزیابی شده است و اطمینانی نسبی وجود دارد که منافع سهامداران کما فی سابق در تابلوی بازار بورس و اوراق بهادار حفظ خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر چه در حال حاضر قدیمی ترین بانک ها در ارزیابی و ارزش گذاری سهام خود در این رقابت، فاصله قابل توجهی با بانک شهر که از نظر حجم عملیات ، تعداد شعب و سرمایه متفاوت هستند ندارند، لیکن ارزش روز سهام و منافع سهامداران به طور روزانه و ویژه تحت نظر و مراقبت است.

صمدی با بیان این‌که در حال حاضر ۲۲ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه پذیرفته شده اند که سهام ۱۱ بانک در بورس اوراق بهادار تهران و مابقی در فرابورس معامله می‌شوند، گفت: ارزش بازار کنونی صنعت بانکداری در حال حاضر در بازار سرمایه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۳ حدود ۳۲% کاهش را نشان می‌دهد، برخلاف اینکه ارزش کل بازار سرمایه طی این دوره حدود ۴ درصد رشد کرده است. از طرفی سرمایه اسمی بانک‌ها طی این مدت بیش از ۲ برابر افزایش یافته است که با توجه به این موضوعات، سهم ۱۲ درصدی صنعت بانکداری از کل ارزش بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳ به حدود ۸% در حال حاضر کاهش یافته است.

به گفته وی، بازدهی سالانه سهامداران بانک شهر طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۳ بیش از ۴ درصد بوده است در حالی که میانگین زیان سالانه صنعت بانکداری در بازار سرمایه طی مدت مشابه بیش از ۹ درصد منفی بوده است.

ثروت سازی مناسب برای سهامداران

صمدی در ادامه خاطر نشان کرد: مدیریت بانک بر اساس گزارشات کارشناسی اعتقاد دارد که قیمت سهم با توجه به شرایط کلی بازار حدود۹۰۰ ریال پیش بینی می‌شود. مضافا اینکه ارزش بلوکی قطعاً بالاتر خواهد بود که با در نظر گرفتن افزایش سرمایه بانک طی چند مرحله از محل مطالبات (سود سهام) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها ثروت سازی مناسبی برای سهامداران ایجاد شده است.