دعوت شخصیت های استان تهران از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، شخصیت های سیاسی، مذهبی و اجتماعی استان تهران از مردم برای دعوت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح یکشنبه و هم زمان با روز ۲۱ بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: خدا را شاکریم که سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی گرامی می داریم، که بیش از هرزمانی راه نورانی امام راحل(ره)چراغ راه مستضعفین و محرومین جهان مخصوصا جهان اسلام شده و تمام توطه های استکباری را خنثی ساخته است.

وی افزود: ما از شکر این موهبت الهی عاجز هستیم که خداوند متعال این کشور را از زیر سلطه طاغوتیان آزاد و نظام جمهوری اسلامی را به ما ارزانی کرد، اگرچه ممکن است در بعضی زمینه ها انتقادات و گلایه هایی وجود داشته باشد که مسئولان باید به رفع مشکلات مردم پرداخته و خدمت صادقانه و مخلصانه را در دستور کار خود قرار دهد، اما هرگز نباید این مشکلات ما را از این نعمت بزرگ غافل سازد.

باسابقه ترین امام جمعه کشور خاطر نشان کرد:امروز چشم مستضعفین و جبهه مقاومت اسلامی و تمام مظلومان جهان به این انقلاب دوخته شده است و هرکس در مسیر انقلاب کوتاهی کند، هرگز نمی توانند پاسخگو امام و شهیدان باشد.

آیت الله محمودی گلپایگانی افزود: ضمن عرض تبریک یوم الله ۲۲بهمن که عید حقیقی ملت ایران است از مردم شهیدپرور می خواهم همان گونه که همیشه در صحنه های انقلاب حاضر بوده و پشتیبان این نظام مقدس بودند، با شرکت در راهپیمایی ۲۲بهمن بار دیگر اطاعت خود از مقام معظم رهبری و پایبندی خویش به آرمان های امام و شهدا را به نمایش بگذارنند به امید این که این انقلاب الهی به ظهور منجی عالم بشیرت امام عصر(عج)متصل شود.

حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یاس دشمنان می شود

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص شرکت در راهپیمایی گفت: حضور آگاهانه‌ مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در مناسبت های ارزشمند و تاریخی همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز پیروزی ملت مسلمان بر رژیم ستمشاهی طاغوت یکی‌ از زیباترین‌ جلوه‌های‌ تحقق وعده های الهی یعنی پیروزی خون بر شمشیر است‌.

سید حسین نقوی حسینی ادامه داد: همین حضور پرشور و حماسه ساز باعث‌ شده‌ است‌ که‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی همچنان‌ در مسیر بالندگی و سرافرازی حرکت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از آحاد مردم غیور دیار ١٥ خرداد و نیز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت کرد، هم چون سال های گذشته حضوری پرشور و پرشکوه در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن امسال داشته باشند.

وی افزود: مردم با حضور آگاهانه خود ضمن تجدید میثاق با آرمان های نظام سربلندمان، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر موجبات یأس دشمنان و شادی دوستان و همراهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم خواهند ساخت.

۲۲ بهمن متعلق به نظام اسلامی و گرایش ها و سلایق گوناگون سیاسی است

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران نیز در این خصوص در جمع خبرنگاران گفت: ۲۲ بهمن متعلق به نظام اسلامی و همه اقشار گوناگون نظام با هر گرایش و سلیقه سیاسی و روز اتحاد ملت ایران حول محور ولایت فقیه است

حجت الاسلام سید محسن محمودی از ملت شریف و عزتمند ایران اسلامی، به ویژه مردم غیور استان تهران خواست، در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، وفاداری خود را به آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و پشتیبانی از مقام معظم رهبری را با حضور حداکثری خود در راهپیمایی ٢٢ بهمن را به جهانیان اعلام کنند.

وی اظهار داشت: قطعا حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، امید دشمنان این نظام را ناامید کرده و پیام روشنی از هوشیاری و ایستادگی ملت ایران به جهان مخابره خواهد کرد.

مردم طی ۴۰ سال پای انقلاب ایستاده اند و با خیانت و نفاق مبارزه کرده اند

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی نیز انقلاب اسلامی را انقلابی که سرآغاز معنایش گره خوردن کلام خدا با دل مردم بود دانست و گفت: این انقلاب انقلاب جمهوریت و اسلامیت بر مردم بوده و خواهد بود و از شعر و شعار تا شعور و عقیده پیروزی باهم بودن بر خودخواهی و خودمحوری بوده است.

قاسم میرزایی نیکو افزود: انقلاب اسلامی ایران حاصل اراده و انتخاب مردم است مردمی که در این۴۰ سال پای این انقلاب ایستاده اند و با خیانت، نفاق، خشونت و جنگ تحمیلی و هزاران فرقه کنار آمده و مبارزه کرده اند.

وی بیان داشت: مردم برای به ثمر نشستن این انقلاب خون های زیادی داده اند، اما جان بر کف، خم بر ابرو نیاورده و متفرق نشده اند، مردم در هیچ یک از بزنگاه های تاریخ انقلاب کم نگذاشته اند و معنای واقعی فجر یعنی بودن مردم در صحنه را در تمام صحنه های انقلاب و برای حفظ ارمان های انقلاب به نمایش گذاشته اند، لذا از مردم عزیز می خواهیم بار دیگر با هم و یک صدا باحضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن صفحه زرین دیگری در دفتر انقلاب را ورق بزنند و به دشمنان این نظام و انقلاب بفهمانند که خواستار نظام و انقلاب هستند.

۲۲ بهمن ماه نسیم وحدت را در خیابان ها به حرکت در می آوریم

محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های حوزه ملارد، شهریار و قدس نیز از مردم ایران اسلامی به ویژه مردم همیشه در صحنه ی حوزه انتخابیه دعوت کرد تا با حضور پرشکوه مانند همیشه ، مشت همدلی و اتحاد خویش را در دهان بدخواهان میهن عزیزمان بکوبند.

محمودی شاه نشین افزود: اکنون که سی و نهمین بهار از ایستادگی شگرف ملّت ایران و پیروزی حق می گذرد و نهال نوپای انقلاب اسلامی امروز در سایه منویات داهیانه ی رهبری معظم انقلاب به درختی تنومند بدل گشته است، بر ما است که همچنان نگاهبان این شجره طیبه که ثمره خون هزاران شهید است، باشیم و دعوت رهبری معظم را که فرمودند: «امسال به دلیل یاوه گویی های برخی از دولتمردان امریکا و غیر امریکا ، مردم احساس می کنند که دشمن در حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.» با جان و دل پذیرا باشیم و دوشادوش یکدیگر در روز ۲۲ بهمن ماه با حضور خویش نسیم وحدت و همبستگی را در کوچه ها و خیابان های شهرها و روستاهایمان به حرکت در آوریم.

وی در ادامه اظهار داشت: به نمایندگی از مردم شهیدپرور و حماسه آفرین شهرستانهای ملارد ، شهریار و قدس با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، از فرهیختگان، جوانان، بانوان، ورزشکاران، مسئولین و عموم ملت فهیم ایران اسلامی دعوت میکنم که در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و این حرکت عظیم مردمی و وحدت بخش همه باهم پیشقدم باشیم تا بار دیگر با مشت های گره کرده فریاد استقلال، آزادی و عظمت ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم.

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه خلق حماسه ای دیگر است

استاندار تهران، محمد حسین مقیمی نیز در خصوص حضور و شرکت مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار و معمار کبیر آن حضرت امام خمینی (ره)یک تحول عظیم فرهنگی با الهام از حرکت پیامبران الهی در راستای بیداری و آگاهی ملت های ستم کشیده برای رهایی از زنجیر استبداد و بیداد طاغوت زمان بود که شالوده تحقق جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو رکن رکین انقلاب اسلامی را فراهم کرد و با پی افکندن جامعه ای بر مبنای اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و انسانی، الگویی بسیار مترقی از حکومت الهی و مردمی را به جهانیان معرفی کرد.

وی اظهار داشت: اکنون سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی گرامی می داریم که ایران سرافراز در اوج اقتدار و بالندگی است و به الگوی مردم سالاری دینی و مرجع آزادگان ملل تبدیل شده است لذا مردم سربلند ایران امسال نیز با عظمت و استواری خود حماسه یک حضورماندگار را رقم خواهند زد تا در آستانه ورود به چهلمین بهار آزادی ، وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان داده و با تجدید میثاق با خون شهداء و آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب یک بار دیگر دشمنان نظام را نا امید نمایند.

استاندار تهران به همین مناسبت از مردم رشید و فهیم استان تهران خواست، با اتحاد ، همدلی و همزبانی یکصدا و همگام، عظمت و شکوه حضور خود را به نمایش گذاشته و با شرکت در راهپیمایی بزرگ مردمی و مراسم سالروز۲۲ بهمن برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ثبت نمایند.

دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملت است

اداره کل تبلیغات اسلامی تهران به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در سپیده دم بهمن ۵۷، بزرگمردی از اولیاء الله، شب ظلمانی را کنار زد و مردم آزاده ایران اسلامی را به استقلال و آزادی در فجر انقلاب دعوت کرد. هنوز هم صدای جاویدان او در سراسر تاریخ به گوش می رسد، پس از ۳۹سال، خورشید بهمن طلوع کرد تا دگر بار حماسه سترگ و غرور آمیز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در یاد جان های بیدار زمان زنده کند.

دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر ظلمت و تاریکی، با انقلاب اسلامی خویش، صفحه های زرینی را در تاریخ حیات بشریت گشود، جهان را متحیر ساخت و ندای خدا خواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش انسان های آزاده طنین‏ انداز کرد.

دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع اسلام، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ سربلندی و عزت ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است.

۲۲ بهمن، اوج شکوه و عظمت پیروزی ملتی مسلمان و متکی به آرمان های ائمه (ع) بر علیه طاغوت است که یاد و خاطره حماسه سازی های آنان هرگز از صفحه تاریخ و ذهن مردم ایران و جهان محو نخواهد شد ، بی تردید بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان همچون عراق، سوریه، یمن، بحرین و سایر مناطق مسلمان نشین در افریقا و اقصی نقاط جهان، بازتاب زیبای این نهضت برخاسته از قیام ابا عبدالله الحسین (ع)، الگوی ایستادگی و آزادگی و حق طلبی در برابر ظالمان زمان ، استکبار جهانی و ایادی غربی – عربی شیطان بزرگ است.

اداره کل تبلیغات اسلامی تهران ، با درود به روان پاک و مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ،شهدای انقلاب ،دفاع مقدس و مدافعین حریم اهل بیت، ضمن تبریک آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به ملت شریف ایران و کارکنان این اداره کل ، شکوفایی و سربلندی این مرز و بوم را با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) از خداوند سبحان مسئلت می نماید و از عموم مردم انقلابی و ولایتمدار برای شرکت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دعوت به عمل می آورد.

همگی در روز ۲۲ بهمن همدل و همزبان در صحنه حاضر خواهیم شد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان پیشوا نیز طی پیامی از مردم دعوت کرد برای حضور حماسی در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ۹۶ حضور به هم برسانند.

در این اطلاعیه آمده است؛ طلیعه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی به رهبری سلاله پاک رسول الله (ص) قائد اکبر حضرت امام خمینی (ره) و استمرار آرمان های امام راحل وشهدای معظم و معزز به پرچمداری فرزند و خلف صالح خمینی بت شکن سلاله پاک حضرت فاطمه الزهرا ؛صدیقه کبری(س) حضرت امام خامنه ای (مدظلعه العالی) نوید بخش پیروزی و ظفر کامل و نابودی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار است.

حضور آگاهانه مردم انقلابی پیشوای مقدس در سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب مردمی ایران اسلامی جلوه های زیبایی از تحقق وعده های الهی به نمایش خواهد گذاشت که مایه در هم شکستن بیشتر نقشه ها و دشمنی های بد خواهان داخلی و خارجی ملت بزرگ ایران اسلامی است و لذا همگی در روز ۲۲ بهمن همدل و همزبان در صحنه حاضر خواهیم شد.