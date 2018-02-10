دستاوردهای امروز کشور قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست

حجت الاسلام علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و لزوم تبیین دستاوردهای نظام اسلامی در ۴ دهه گذشته، اظهار داشت: بعد از ۴ دهه از گذشت انقلاب، دشمنان سرمایهگذاری زیادی برای زیر سؤال بردن دستاوردهای نظام و انقلاب داشتهاند و ما باید مراقب باشیم که اسیر تبلیغات دشمن نشویم.
وی افزود: این تبلیغات به خصوص در میان قشر جوان که انقلاب را ندیده و کمتر با دستاوردهای آن آشنا هستند انجام میشود تا تأثیرگذاری لازم را داشته باشند.
این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: تلاش سنگین رسانهای برای وارونه نشان دادن دستاوردهای انقلاب و پیشرفتها از طریق شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی در حال انجام است تا عزت انقلاب را زیر سؤال ببرند و نارساییها را بزرگنمایی کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای دشمنان، وارونه نشان دادن دوره سیاه پهلوی و وابستگی رژیم شاه بود.
حجت الاسلام عباسی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که در دوره رژیم شاه، چندین هزار مستشار در کشور ما وجود داشتند که تحت هیچ ضابطهای هم نبودند و شاه این کشور نیز بدون اجازه دولتهای استعماری نمیتوانست برای کشور تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: بسیاری از اقشار مردم در فقر و محرومیت شدید به سر میبردند و سرمایه کشور در دست چندین ثروتمند و پولدار بزرگ و خاندانهایی بود که در قدرت حضور داشتند.
رسانههای داخلی نباید در برابر هجمه دشمنان موضع انفعالی بگیرند
معاون آموزش جامعه المصطفی افزود: امروز کشور در یک جنگ واقعی رسانهای و روانی قرار دارد و رسانههای داخلی نباید در برابر این هجمه موضع انفعالی بگیرند بلکه ما هم باید از موضع تهاجمی رسانهای علیه استکبار موضعگیری داشته باشیم و مردم به خصوص جوانان را نسبت به دستاوردها مطلع کنیم.
دستاوردهای عمرانی و خدمت رسانیها در کشور همه خدمات نظام و انقلاب به مردم است و نباید مصادره جناحی شود
وی اظهار کرد: قصد دشمنان با این تبلیغات رسانهای و جنگ روانی شدید آن است که مردم را وارد یک اشتباه محاسباتی تاریخی کنند تا به اهدافشان برسند و اشتباهاتی نیز در داخل کشور به این مسائل دامن میزند.
حجت الاسلام عباسی اضافه کرد: متأسفانه برخی از مسئولان به خاطر رویکردهای جناحی از مسائل اصلی کشور غافل شده و به این مشکلات دامن میزنند در حالی که همه باید مراقب این وضعیت باشند.
وی افزود: امروز انقلاب اسلامی همه نقشههای استکبار جهانی و اسرائیل برای منطقه خاورمیانه و در عراق و سوریه را نقش بر آب کرده است و طبیعی است که دشمنان از دست ایران ناراحت باشند.
انقلاب اسلامی صحنه منطقه را تغییر داده است
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: انقلاب اسلامی صحنه منطقه را تغییر داده است و دشمن به دنبال انتقام است و ما در داخل باید بیش از هر زمانی مراقب باشیم تا دستاوردهای کم نظیر انقلاب اسلامی را نادیده انگاشته نشود.
وی افزود: با وجود همه مشکلات اقتصادی و فرهنگی، وضع امروز کشور با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی زیادی در داخل و بدون اتکا به قدرتهای دیگر داشتهایم.
حجت الاسلام عباسی ادامه داد: دستاوردهای عمرانی و خدمت رسانیها البته ربطی به این شخص و آن شخص و این دولت و آن دولت ندارد و همه آنها خدمات نظام و انقلاب به مردم است و نباید مصادره جناحی شود.
وی اضافه کرد: البته مردم ما متناسب با فداکاریهایی که برای انقلاب و نظام داشتهاند توقعاتی هم دارند که برآورده نشده است و گاهی برخی مسئولان به جای پرداختن به مسائل اصلی درگیر حاشیه شدهاند و اشتباهاتی نیز صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: مشکل امروز کشور کنسرت رفتن و نرفتن و یا حضور زنان در ورزشگاهها و یا عدم حضور آنان نیست و نباید رسانهها نیز درگیر این امور شوند بلکه همه باید به اولویتهای اساسی و اصلی بپردازیم.
عباسی افزود: امروز مشکلات اقتصادی و اشتغال در رأس همه مشکلات کشور است و مسئولان باید فرصت حضور خود در مناصب مختلف را فرصت خدادادی برای خدمت به مردم بدانند و به آن افتخار کنند.
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