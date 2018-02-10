دعوت وزارت علوم از جامعه دانشگاهی برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار حضور حداکثری دانشجویان، استادان و دانشگاهیان همگام با ملت شهید پرور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد.

در این بیانیه با اشاره به نقش تاثیرگذار دانشجویان و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ و صیانت از آن آمده است: دانشگاه و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی پیشرو و برجسته داشته‌اند و بیش از سایر نهادها از مواهب انقلاب اسلامی بهره برده‌اند.

دستاورد دانشگاه ها در عرصه های علم و فناوری که جهانیان را خیره کرده است، همگی مرهون انقلاب اسلامی است و بزرگداشت دهه فجر و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مصداق وفاداری نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با خون شهیدان است.

در یوم الله ۲۲ بهمن، خانواده بزرگ استادان، دانشجویان و دانشگاهیان همگام با سایر اقشار ملت قهرمان و شهید پرور، با شرکت پرشور حداکثری و معرفت مدارانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام انقلابی بودن و انقلابی ماندن خود را به دنیا ارسال می کنند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام می کند که با الهام از آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تحت رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری توانسته است با کسب افتخار آمیزترین دستاوردها، اقتدار ملی را از طریق اقتدار علمی و اقتصاد مقاومتی را از راه اقتصاد دانش بنیان تحقق بخشد.

اینک در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور دعوت می شود همگام با ملت سرافراز ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت و با آرمان های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب بیعت و تجدید میثاق کنند.

بی شک حضور دانشگاهیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به معنای حضور پر رنگ و تلاشگرانه در یک جهاد علمی برای کسب مرجعیت علم و فناوری در جهان خواهد بود.