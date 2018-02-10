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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت؛

دعوت وزارت علوم از جامعه دانشگاهی برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت وزارت علوم از جامعه دانشگاهی برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وزارت علوم با صدور بیانیه ای از جامعه دانشگاهی ایران برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار حضور حداکثری دانشجویان، استادان و دانشگاهیان همگام با ملت شهید پرور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد.

در این بیانیه با اشاره به نقش تاثیرگذار دانشجویان و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ و صیانت از آن آمده است: دانشگاه و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی پیشرو و برجسته داشته‌اند و بیش از سایر نهادها از مواهب انقلاب اسلامی بهره برده‌اند.

دستاورد دانشگاه ها در عرصه های علم و فناوری که جهانیان را خیره کرده است، همگی مرهون انقلاب اسلامی است و بزرگداشت دهه فجر و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مصداق وفاداری نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با خون شهیدان است.

در یوم الله ۲۲ بهمن، خانواده بزرگ استادان، دانشجویان و دانشگاهیان همگام با سایر اقشار ملت قهرمان و شهید پرور، با شرکت پرشور حداکثری و معرفت مدارانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام انقلابی بودن و انقلابی ماندن خود را به دنیا ارسال می کنند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام می کند که با الهام از آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تحت رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری توانسته است با کسب افتخار آمیزترین دستاوردها، اقتدار ملی را از طریق اقتدار علمی و اقتصاد مقاومتی را از راه اقتصاد دانش بنیان تحقق بخشد.

اینک در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور دعوت می شود همگام با ملت سرافراز ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت و با آرمان های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب بیعت و تجدید میثاق کنند.

بی شک حضور دانشگاهیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به معنای حضور پر رنگ و تلاشگرانه در یک جهاد علمی برای کسب مرجعیت علم و فناوری در جهان خواهد بود.

کد مطلب 4224032
زهرا سیفی

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