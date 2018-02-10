کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، همگام با ملت شریف ایران به منظور ارایه اقلام فرهنگی غرفه ستاد دیه کشور در مسیر راهپیمایی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب برپا میشود.
توزیع منشورات این ستاد با محوریت پیشگیری از وقوع جرایم، جلب مشارکتهای عمومی در حوزه آزادی محکومان غیرعمد و همچنین اطلاعرسانی در زمینه استخلاص۱۱۰ هزار زندانی نیازمند، از برنامههای اصلی این غرفه است.
ستاد دیه به عنوان یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی از ۲۷ سال گذشته تاکنون، با اتکاء به کمکهای خالصانه مردم و حمایتهای صادقانه مسئولین ادوار ضمن آزادی و حمایت از خانوادههای بسیاری از زندانیان تحت حمایت خود، در زمینه اصلاح قانون و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها تلاشهایی چون تصویب دائمی قانون بیمه اجباری شخص ثالث را داشته است که ارایه مشروح فعالیتهای انجام شده بخش دیگری از فعالیتهای غرفه به شمار میآید.
در این جشن ملی علاوه بر ستاد مرکز که برای پنجمین سال متوالی در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن حضور دارد، نمایندگیهای ستاد دیه در استانها نیز ضمن دعوت از مسئولین قضایی، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری دیگر از چهرههای مردمی، با توزیع بستههای آموزشی و اجرای برنامههای ترکیبی در برنامه یاد شده مشارکت خواهند داشت.
طبق هماهنگی به عمل آمده با شورای تبلیغات اسلامی امسال ضلع شمالی خیابان انقلاب، نرسیده به میدان آزادی (حد فاصل کوچه نوریاب و نورگاه ) محل برپایی غرفه ستاد دیه کشور تعیین شده است.
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