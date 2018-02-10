چهارمی والیبالیست های قزوینی در لیگ های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات دور برگشت لیگ یک بانوان کشور و در گروه ۳، تیم نیراب قزوین عنوان چهارم را از آن خود کرد.

در پایان مرحله مقدماتی بانوان در قزوین، تیم های شاهرود، مشهد ومیلاد نور رامسر اول تا سوم شدند و تیم قزوین هم چهارم شد.

مرحله برگشت لیگ یک بانوان کشور در خانه والیبال بعثت قزوین برگزار شد.

همچنین تیم والیبال شهرداری قزوین عنوان چهارم جوانان باشگاههای کشور را کسب کرد.

در پایان این رقابت ها و در بازی رده بندی تیم شهرداری قزوین با باخت برابر صنایع اردکان عنوان چهارم را کسب کرد.

علیرضا آقامجیدی هم از تیم شهرداری قزوین به عنوان بهترین لیبرو این مسابقات انتخاب شد.

درخشش کاراته کاهای استان در رقابت های انتخابی تیم ملی

در پایان رقابت های انتخابی تیم ملی، امیررضامیرزایی با ۶ پیروزی قهرمان منهای ۶۷ بزرگسالان شد، در رده سنی امید، دانیال دست افکن عنوان سوم را کسب کرد.

در رده سنی جوانان محمدرضا کاظمی پور، سیدمحمدامین طباطبایی زاده سوم شد، در رده سنی نوجوانان امیرحسین زینلی برسکوی سوم کشور ایستاد.

منتخبین به اردوی تیم های ملی برای شرکت در رقابت های آسیایی ژاپن و المپیک جوانان آرژانتین راه یافتند.

حمیدرضاداوری، عباس جنابی، کامبیزکاکاوند، حمیدرضاجنابی، ایمان ایمانی، منوچهرچگینی، محمدقموشی و محمددرگاهی در این رقابت ها قضاوت داشتند.

مجیدسانی خانی، حسین رضامقدم، بهروزاولادی، مجیدنوروزی و حسین صمدی هدایت کاراته کاهای استان را بر عهده داشتند.

رقابت های کاراته انتخابی رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید طی ۳ روز در سنندج برگزار شد.

رقابت های قایقرانی استانی و کشوری برگزار شد

در رقابت های رده سنی نوجوانان؛ هیوا زنگنه مطلق از قزوین قهرمان شد و کمند معصومی دیگر قایقرانی قزوینی جایگاه سوم ایستاداین رقابت ها با شرکت ۲۱ قایقران از ۷ استان درمسافت ۵۰۰ متر به میزبانی دریاچه آزادی تهران برگزار شد.

همچنین رقابت های قایقرانی ماورای اسلالوم و اسپرینت ۲۰۰ متر در دریاچه مهرگان برگزار شد که در اسلالوم قایق c نگار صادقی و مهلا تفنگ ساز رحیمی اول و دوم شدند.

در قایق کایاک، زینب چراغچی، زهرا انصاری و سارینا جانی عناوین برتر را کسب کردند.

در بخش اسپرینت فاطمه ذولفقاری پور و مونس افشار عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت قایقرانان رده های سنی استان برگزار شد.

نمایندگان تکواندو استان در رقابت های تورنمنت بین المللی ترکیه به روی شیاپچانگ می روند

آرین‌آرش و فاطمه‌جعفری در ترکیب تیم ملی نوجوانان در این رقابت ها به مصاف حریفان می روند.

فاطمه صفرپور از قزوین هم بعنوان سرمربی هدایت تیم ملی نوجوانان دختر را برعهده دارد.

این رقابت‌ها از فردا آغاز و به مدت ۴ روز و با شرکت ۷۰۰ تکواندو کار دختر و پسر در رده سنی نوجوانان در سالن مرکز همایش های استانبول آغاز می شود.

درخشش کونگ فو کاران قزوینی در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان مسابقات نیوکونگ فو قهرمانی کشور، تیم منتخب قزوین در رده های سنی نونهال و نوجوان به هشت نشان دست یافت.

در این رقابت ها فرشاد رحیمی قهرمان شد، علی اصغر زاکانی، محمد سلیمانی و عباس مافی نایب قهرمان شدند و مهدی کریمی، علی اصغر عبدلی اینالو، نیما صادقیان ها و امیر محمد گروسی هم سوم شدند.

این رقابت ها در چالوس برگزار شد.

رقابت های پنچاک سیلات قهرمانی استان در محمودآبادنمونه با شناخت برترین ها به پایان رسید

در پایان این رقابت ها تیم محمودآباد نمونه با ۶ طلا، ۶ نقره و۴برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم قزوین با۵ طلا، ۳ نقره و۵ برنز مقام دوم و تیم شهرک دانش با ۱طلا، ۴ نقره و ۷ برنز به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافتند.

این رقابت ها در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی سالن ورزشی شیخ الاسلام شهر محمودآبادنمونه برگزار شد.

هفته سوم لیگ برتر فوتسال بزرگسالان استان در آبگرم پیگیری شد

در بازی های این هفته شهرداری شال با ۳ گل تاج بیدستان را برد، استقلال شال ۴ بر ۲ مقاومت قزوین را شکست داد.

تیم ستارگان اسفرورین با نتیجه ۲ بر ۱ ایثارآبیک را مغلوب کرد و الماس غرب آبگرم با حساب ۵ بر ۳ سپاکوقزوینرا شکست داد.

تیم شهدای زینبیه قزوین هم در این هفته استراحت داشت.

مسابقات هفته سوم به میزبانی تیم الماس غرب آبگرم درسالن شهدا آبگرم برگزارشد.

مسابقات رالی شهری جام دیاکو با معرفی برترین ها به پایان رسید

در کلاس همگانی تیم رسول جباری و مهدی رادمنش قهرمان شد و تیم رضا مرادی و آروین مرادی نایب قهرمان شدند و بهمن یاری مهر و الهام سلیمی مهر عنوان سوم شدند.

در کلاس حرفه ای فاطمه رادمنش و محمد رادمنش قهرمان شدند، ترکیب رضا سعیدی و حمیدرضا ربیعی دوم شدند و سیامک اقدسی و عباس قیصر عنوان سوم را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۵۱ خودرو از استان های اصفهان، البرز، خوزستان، آذربایجان شرقی و قزوین در دو کلاس همگانی و حرفه ای برگزار شد.