شورای مشورتی جوانان قرآنی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلامت پناه معاون مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شورای توسعه فرهنگی قرآنی از تشکیل شورای مشورتی جوانان قرآنی از بین فعالان قرآنی دانشگاه ها در شورای توسعه فرهنگ قرآنی خبر داد.

سلامت پناه در اختتامیه دومین نشست فعالان قرآن و عترت دانشگاه های کشور که به همت کانون قرآن و عترت دانشگاه علامه طباطبائی در پردیس دانشکده اقتصاد این دانشگاه و با حضور فعالان قرآنی از بیش از ۵۰ دانشگاه سراسری، علوم پزشکی، آزاد و پیام نور کشور تشکیل شده بوده؛ خبر از تشکیل این شورای مشورتی داد.

در این نشست که دومین نشست از سلسله نشست های فعالان قرآن و عترت دانشگاه های کشور بود و با هدف هم افزایی و تبادل ایده و تجربیات و همچنین تحلیل، بررسی و آسیب شناسی فعالیت های قرآنی دانشگاهی تشکیل شده بود سلامت پناه عنوان کردند: طرح ریزی و ایده پردازی شما دانشجویان فعال قرآنی بسیار مفید بوده و ما در طول این سال ها در موارد بسیاری از نتایج خلاقیت شما جوانان استفاده کرده و در عمل کارآمدی آن ها را مشاهده کرده ایم.

ایشان در ادامه از شرکت کنندگان خواستند که: قرآن مهیمن بر سایر امور بوده و متناسب با این ویژگی قرآن شما نیز باید کل فعالیت های فرهنگی و قرآنی دانشگاهی را رهبری کنید. سعی کنید متصل کننده نقاط فرهنگی دانشگاه به یکدیگر باشید نه یک نقطه و پایگاه فرهنگی در کنار سایر نقاط دیگر.

سلامت پناه در پاسخ به گله یکی از فعالان قرآنی مبنی بر عدم حمایت صحیح نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و همچنین معاونت فرهنگی دانشگاه ها از فعالیت های قرآنی و درخواست برای حمایت شورای توسعه فرهنگ قرآنی از مجموعه این فعالیت ها عنوان کردند: شورای توسعه فرهنگ قرآنی تمایل زیادی به حمایت از شما جوانان قرآنی داشته و بزودی با تشکیل شورای مشورتی جوانان قرآنی از بین شما فعالان قرآنی سازوکار قانونی و حقوقی حمایت از شما را ایجاد خواهد کرد. تلاش ما بر این است که با حضور مسئولین ذی ربط در این شورای مشورتی، مطالبات بحق شما فعالان مستقیما به گوش مسئولین رسیده و شما بر پیگیری این مطالبات نظارت مستقیم داشته باشید.

دومین نشست فعالان قرآن و عترت دانشگاه های سراسر کشور که در آن برنامه هایی با موضوعات مهارت افزایی، طرح نویسی، تدبر موضوعی در قرآن کریم، روش های جذب مخاطب و مخاطب شناسی، روش های تبلیغاتی و سازمان دهی تشکیلاتی، ۱۸ تا ۲۰ بهمن و به صورت کاملا دانشجویی برگزار شد. یکی از ویژگی های متمایز این نشست در مقایسه با سایر نشست های قرآنی، ایده پردازی و کار تیمی و گروهی در این نشست بود. در پایان این نشست که به صورت کاملا دانشجویی برگزار شد از طرح ها و ایده های برگزیده تقدیر شده و سازوکار اجرای این طرح ها به صورت کشوری در دانشگاه های شرکت کننده در نشست پیش بینی شد.