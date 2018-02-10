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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

نمایش «آذر» در مرکز فیلم «جین سیسکل» شیکاگو

نمایش «آذر» در مرکز فیلم «جین سیسکل» شیکاگو

«آذر» در برنامه جشنواره فیلم‌های ایرانی در مرکز فیلم جین سیسکل روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم «آذر» به کارگردانی محمد حمزه‌ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی در بیست و هشتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در مرکز فیلم جین سیسکل به نمایش در می آید.

از سایر فیلم های ایرانی حاضر در این رویداد سینمایی می توان به «٢٤ فریم» به کارگردانی زنده یاد عباس کیارستمی، «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی و «نگار» به کارگردانی رامبد جوان اشاره کرد.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در مرکز فیلم جین سیسکل از ١٤ بهمن تا ١٦ اسفند سال جاری در شهر شیکاگو در کشور آمریکا برگزار می‌شود.

کد مطلب 4224205

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