۲۷۰ هکتار از بافت کهن و مرکزی دزفول در حال نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین بهره برداری از ۱۳ طرح عمرانی و خدماتی شهرداری دزفول در محل تقاطع فتح المبین اظهار کرد: حدود۲۷۰ هکتاراز بافت فرسوده و مرکزی دزفول که هویت و تمدن این شهر را نشان می دهد در حال آوار و تخریب شدن است که این امر موجب به خطر افتادن جان مردم و هم درصورت بی توجهی موجب نابودی شناسنامه تمدنی دزفول خواهد شد.

وی با بیان اینکه بزرگترین بافت فرسوده خوزستان متعلق به دزفول است، افزود: با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در بودجه سال ۹۷ اعتبارات بسیار خوبی برای بافت های فرسوده پیش بینی شده که انتظار داریم استانداری خوزستان در هنگام توزیع این اعتبارات سهم بیشتری به دزفول اختصاص دهد تا بتوان از این فرصت برای بازسازی تمدن کهن دزفول استفاده کرد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان، محرومیت مناطق حاشیه دزفول را از دیگرمعضلات این شهرستان برشمرد و گفت: پیگیری های مثبتی از طریق وزارت راه انجام داده ایم ضمن اینکه استاندار خوزستان وعده داده که اعتبارات جداگانه ای را برای حاشیه دزفول به ما اختصاص دهد تا بتوانیم بافت شهری و حاشیه دزفول را تا حد امکان متناسب با هم کنیم چرا که مسافری که وارد این شهرستان می شود با حضور در بافت شهر و مناطق حاشیه با دو نگاه متفاوت مواجه خواهد شد که این امر زیبنده نیست.

پاپی زاده در ادامه دزفول را یکی از شهرهای مهم و حساس خوزستان برشمرد و عنوان کرد: دزفول به دلیل ظرفیت های عظیمی که دارد در رتبه اول هدف گردشگری مسافران به خوزستان قرار گرفته؛ بنابراین لازم است شهرداری دزفول با انجام اقدامات مؤثر پشتیبانی لازم را در بحث گردشگری و خدمات رسانی به گردشگران داشته باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین همه ما باید برای حفظ شأن دزفول به شهرداری کمک کنیم تاخدمات آبرومندی به مسافران ارائه دهد.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: دزفول از شهرهای مستقل در زمینه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمان است که مراجعه کنندگان شمال خوزستان، ایلام و لرستان را تحت پوشش قرار می دهد؛ ضمن اینکه امروزه شاهد پیشرفت مراحل ساخت چهار بیمارستان به صورت همزمان در این شهرستان هستیم که همین امر نیز فرصتی طلایی برای ورود مردم مناطق و استان های دیگر و استفاده از این ظرفیت در جهت توسعه اقتصادی دزفول است.

پاپی زاده با بیان اینکه به همت استاندار خوزستان میزان ارزش افزوده دزفول در سال جاری افزایش چشمگیر و چند برابری نسبت به سال های قبل پبداکرده است، توضیح داد: ازآنجایی که ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار و دائمی شهرداری های کشور است در مجلس شورای اسلامی طرحی را مصوب کردیم که به موجب این مصوبه و فرمول جدیدی که اتخاذ شد سهم ارزش افزوده هر شهرستان متناسب با میزان جمعیت هر شهری اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: به موجب همین مصوبه سهم ارزش افزوده شهرستان دزفول نیز افزایش چشمگیری برای همیشه پیداکرد به گونه ای که ماه گذشته سه برابر گذشته ارزش افزوده به دزفول اختصاص یافت، این درحالی است که تاپیش از این عمده ارزش افزوده ها به شهرستان های محل تولید و درآمد ارائه می شد. مثلا در خوزستان چون ۴۰ درصد پتروشیمی های کشور در ماهشهر قرار دارد عمده ارزش افزوده خوزستان در این شهر توزیع می شد که حال بااین طرح مجلس، روند توزیع اعتبارات عادلانه و براساس سرانه جمعیت به هر شهرستانی داده می شود.

پاپی زاده در پایان از تلاش های شورای چهارم و فعلی دزفول و شهردار سابق و دوایی فر به دلیل احداث و بهره برداری از طرح های مختلف در جهت خدمات رسانی به شهروندان و توسعه این شهر تقدیر و تشکر کرد.