به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی را به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به پایان مأموریت جناب حجة‌الاسلام عالمی در وزارت جهاد کشاورزی و با تقدیر از خدمات ایشان در دوره‌ی مسئولیت، جناب حجة‌الاسلام آقای سیّدرضا تقوی که از مدیران کارآمد و جهادی می‌باشند به نمایندگی در آن وزارت منصوب می‌کنم. شرح وظائف قانونی در احکام قبلی آمده و امید است با تحرک و نشاط کار که در جناب آقای تقوی مشهود است حضور ایشان به پیشرفت کارها در آن وزارت کمک مؤثر کند.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۱/ بهمن‌ماه/ ۱۳۹۶