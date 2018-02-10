به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی کتاب «پزشک پرواز» که فاطمه دهقان نیری آن‌ را به نگارش درآورده و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است، سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۳ در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

این مراسم که پاسداشت تلاش‌های بی دریغ پزشکان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی است، با حضور جامعه پزشکی برگزار خواهد شد. از جمله مهم‌ترین شخصیت‌های حاضر در این مراسم می‌توان به: دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر ایرج فاضل رئیس نظام پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دکتر حسن عراقی زاده معاونت بهداری ستاد کل نیروهای مسلح، دکتر احمد عبداللهی قمی رئیس بهداری سپاه پاسداران، دکتر سید مسعود خاتمی رئیس قطب علمی آموزشی تروما، سردار نصراله فتحیان رئیس موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، دکتر محمد رئیس زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جمعی از پزشکان کشور اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی، تماشاخانه مهر مراجعه کنند.