افزایش قیمت انواع سکه

به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز شنبه، قیمت انواع سکه گران شد؛ بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۵۲۶ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۴۸۴ هزار تومان، نیم سکه با ۳۰۰۰ هزار تومان افزایش ۷۶۲ هزار تومان، ربع سکه با ۳۰۰۰ تومان کاهش ۴۵۴ هزار تومان و سکه گرمی با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش ۳۱۰ هزارتومان است.
در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز شنبه، قیمت انواع سکه گران شد ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۸ هزارتومان گران شد.
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