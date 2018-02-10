تأملی بر اظهارات کارشناس مذهبی تلویزیون درباره احترام به همسر

به گزارش خبرنگار مهر، در واکنش های بسیار به اظهارات کارشناس مذهبی یکی از برنامه های سیمای استانی یزد، درباره همسرداری و احترام به همسر، سمیه گلپور کارشناس ارشد فقه و حقوق یادداشتی نوشته و آن را در اختیار گروه فرهنگی خبرگزاری مهر قرار داده است.

مشروح متن این یادداشت در ادامه می آید:

باسمه تعالی

در کنار همه اخبار و رویدادهای تلخ و شیرین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در هفته های اخیر رسانه ای شد و در صدر سوژه های انتقادی و طنزپردازی فضای مجازی قرار گرفت، پیشنهاد کارشناس یزدی در موضوع تحکیم روابط عاطفی بین همسران برای سیاستگذاران عرصه فرهنگی و اجتماعی نکات قابل تأملی را به جا گذاشته است که در این یادداشت اجمالا به آن می پردازیم:

۱- عدم تناسب منطقی میان موج هجمه به یک پیشنهاد و نه قانون یا مصوبه و آیین نامه و... آن هم از یک شبکه استانی، و آن هم نه هر استانی، بلکه استان یزد که زنان محترم آن در طول تاریخ در باب همسرداری و حفظ کیان خانواده زبانزد خاص و عام بوده و هستند، چنانکه در محافل خانوادگی بارها به شوخی یا جدی شنیده ایم که به جوانانی که در شرف ازدواج هستند توصیه شده که از شهر یزد همسر انتخاب کنید تا طعم رضایت در قناعت در دنیا و عاقبت بخیری در آخرت را بچشید، که خود این مساله نشانگر موفقیت نهاد خانواده در موضوع همسرداری و تربیت فرزندان بویژه دختران در خانواده های یزدی می باشد. پس این هجم تخریب می توانست در قالب های آزاداندیشانه تری نقادی قرار شود، آن هم برای کانال ها و گروه های مجازی که ادعای فرهنگ، آزادی بیان و سواد رسانه ایشان گوش فلک را نیز کر کرده است!

۲- کارشناس یزدی فارغ از هرگونه پیش داوری صرفا یک پیشنهاد از هزاران پیشنهادی که برای تقویت بنیان خانواده از سوی زن یا شوهر و یا فرزندان می تواند مطرح شود را بیان کرده است. لذا با در نظر گرفتن محدویت زمانی و ماهوی در برنامه های صداوسیما، ابتر ماندن نقطه نظرات مهمانان برنامه امری طبیعی است، چه برسد به اینکه متاسفانه در فضای مجازی صدر و ذیل صحبتهای این کارشناس حذف شده و صرفا پیشنهاد ایشان مورد تمسخر قرار گیرد.

۳- در اسلام تشکیل بنیان خانواده با عبارت «مودت و رحمت» گره خورده است بر خلاف توصیه کارشناسان بسیاری از شبکه های رسانه ای و کانال ها و گروه های قارچ گونه داخلی و خارجی در فضای مجازی که محکم شدن روابط همسران را صرفا در عرضه محصولات تجملی، آرایشی و جنسی آن هم از نوع چینی! با تخفیف شب عیدی! مطرح می کنند، پر واضح است که چنین پیشنهاداتی که بر مبنای مودت و رحمت بیان می شود اگر با عقبه های تخصصی تر و علمی تر کارشناسان بومی و زبده فرهنگی اجتماعی برای مردان و زنان یک جامعه تجویز شود بازارهای زیادی را در منطقه تحت الشعاع قرار می دهد و بوی کسادی آن مشام تولیدکنندگان وقاچاق چیان این محصولات غیر سالم غیرضروری و ضد فرهنگی را آزار خواهد داد.

۴- یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که پیشنهاد کارشناس یزدی که با انگ تحقیر شخصیت زن مورد هجوم قرار گرفت، ریشه در برخی روایات و همین طور داستان های تاریخی نیز دارد و موضوع جدیدی نیست. سوالی که ایجاد می شود این است که اگر از بزرگان دین کسی دست یا پای کسی را به نشان ادب و احترام و ایجاد الفت در شرایط خاصی شستشو دهد نماد حقارت و کوچکی است!؟ در روایت آمده است که مردی با پسرش مهمان حضرت علی(ع) شد. آن حضرت با احترام بسیار آنها را در صدر مجلس نشانید و خودش رو به روی آنها نشست. پس از خورن غذا، قنبر غلام معروف حضرت، حوله و تشت و ابریقی برای شستن دست مهمانان آورد. علی(ع) آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست همان را بشوید. مهمان خود را عقب کشید و اجازه این کار را نداد.

امیرمؤمنان(ع) فرمود: برادر تو، از سر تو است و از تو جدا نیست، می خواهد عهده دار خدمت تو شود و در عوض خداوند به او پاداش خواهد داد؛ چرا می خواهی مانع کار ثواب بشوی؟ باز آن مرد امتناع کرد. آخر کار علی(ع) آن مرد را قسم داد و او با کمال شرمندگی پذیرفت. حضرت به او فرمود : خواهش می کنم دست خود را درست و کامل بشوی همان طور که اگر قنبر می خواست دستت را بشوید می شستی، خجالت و تعارف را کنار بگذار. همین که آن حضرت از شستن دست مهمان فارغ شد به فرزندش محمد حنفیه فرمود: من که پدر تو هستم دست پدر را شستم و تو دست پسر را بشوی. اگر تنها پسر این مرد مهمان من بود و پدرش همراهش نبود من خودم دستش را می شستم، اما خداوند دوست دارد در جائی که پدر وپسر هر دو حاضرند در احترامات میان آن دو فرق گذاشته شود. محمد به امر پدر برخاست و دست پسر مهمان را شست. امام حسن عسگری وقتی این داستان را نقل کرد فرمود: شیعه حقیقی باید این طور باشد. (داستان راستان، مرتضی مطهری، ج۲، ص ۸۶، داستان ۹۸ )

و یا در حدیث معتبری چنین آمده که حضرت عیسی علیه السلام که همواره با گفتار و کردار خود، حواریّون را آموزش می داد روزی به حواریون فرمود: ای گروه حواریون، حاجتی دارم، آن را برآورید. گفتند: حاجت تو برآورده خواهد شد ای روح اللّه. پس عیسی برخاست و پاهای ایشان را شست. حواریون گفتند: ای روح خدا، ما به این کار از تو سزاوارتر بودیم. آن گاه عیسی علیه السلام فرمود: «سزاوارترین مردم به خدمت کردن، دانشمند است. من به این دلیل به شما فروتنی کردم، تا شما پس از من برای مردم فروتنی کنید». سپس فرمود: «حکمت، به فروتنی آباد می شود نه به غرور و فخرفروشی؛ همچنان که گیاه و زراعت در زمین نرم و هموار می روید، نه در زمین سخت و ناهموار. (برگرفته از داستان راستان، مرتضی مطهری)

با این وصف تکریم انسان ها آن هم در این حد بالا سیره بزرگان بوده با مهمان، دوست و... که به تبع اولی می تواند برای همسرچه زن باشد یا شوهر که دارای جایگاه خاص عاطفی نیز می باشد، صدق کند و مشمول مصادیق بیشماری از پیشنهاداتی باشد که فراخور طبع، ذائقه، روحیات و سایر شرایط همسران در راستای بهبود و ارتقای روابط بشود.

۵- نظرات بعضا توهین آمیز به همسر(زوج) در ذیل ویدیوی تکه شده از سوی برخی جریان های به اصطلاح هوادار حقوق زنان، بسیار تامل برانگیز است. جریان هایی که در مطالبی که بر صفحات مجازی منتشر می کنند زنانی را به عنوان زن الگو معرفی می کنند، قربان صدقه حیوانات خانگی خود می روند و روزانه چندین بار به تعویض پوشک و تهیه غذای خاص برای و پیاده روی و گردش و نهایتا تیمار داری آنها می پردازند. آیا از خود سوال نمی کنند که این مواضع شدید نسبت به بیان یک مصداق از محبت آن هم به شریک زندگی، پدر فرزندان و تکیه گاه عاطفی و مالی و... به منزله بن بست های وحشتناک در زندگی های شخصی خودشان است و توجیهی بر زندگی مرگبار حاکم بر برخی خانواده ها!؟

آنچه رقت بار است صرفا فقدان محبت به همسر نیست، بلکه تعریف جدید و سخیفی است منبعث از وحشی گری غربی که از روابط زن و مرد در قالب فیلم های هرزه نگاری، که در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و نمادی بر پایان کرامت زنانی است که در آن حاضر شده اند تن به اعمالی دهند که بعضا حیوانات هم از آن اکراه دارند و هر روز بر بازدیدکنندگان آن افزوده می شود؛ چراکه ارائه الگوهای انسانی فراخور حال جامعه توسط فرهیختگان یا مطرح نمی شود و یا در انزوا قرار می گیرد. عجب آنکه، امروز آن کس که مدعی است زن با کرامتی است، که برای حفظ کیان خانواده خود از آتش توحش و جدایی و اعتیاد و... و. پیشنهاد شست و شوی پای همسر را می دهد، مورد تمسخر دوست و دشمن قرار می گیرد.

۶- چندی پیش مقام معظم رهبری خطاب به جوانان از عبارت «آتش به اختیار» استفاده کردند و در موضوع خانواده نیز ایشان در جایی با عنوان «تنگه احد نظام» یاد کردند پس با توجه به آسیب پذیری شدید نهاد مقدس خانواده در هجمه ها و طوفان های ماهواره ای و مجازی ضد فرهنگی و اسلامی که برای اضمحلال این نهاد مقدس بکار گرفته شده است. شایسته است این حرکت کارشناس یزدی را به فال نیک گرفته و به جای صدور اطلاعیه عذرخواهی صدا و سیما و گرفتن مواضع احساسی با بازگشت به فرهنگ غنی ایرانی در عمق ادبیات کهن مان و غور در سیره اسلامی مان در قالب فیلم ها و تله فیلم ها و مصاحبه ها و انیمیشن ها کانال ها و گروه ها و خلاصه همه ادوات تبلیغی، منشوری از بهترین تعاملات میان همسران را مقابل دیدگان خسته از هرزگی ها و مشاجرات و دلهای تشنه محبت ناب که مصداق مودت و رحمت می شوند، قرار دهیم. انشالله