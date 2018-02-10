منفعت کشورهای خلیج فارس در همکاری با ایران است نه دشمن اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، معاون دبیرکل حزب الله لبنان از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست بخاطر منفعت خود و ملت های منطقه دست همکاری به سوی ایران دراز کنند چرا که ایران در جهت استقلال و دوری از وابستگی تلاش می کند.

«شیخ نعیم قاسم» با بیان این مطلب افزود: منفعت کشورهای خلیج فارس در این است که در کنار این کشور قوی (ایران) که به امنیت، ثبات و آینده کشورهای خلیج فارس کمک می کند، بایستند.

وی که به مناسبت 39 امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحبت می کرد خطاب به کشورهای خلیج فارس گفت: شما با اسرائیل آینده ای ندارید چرا که اسرائیل با مزدوران کار می کند. شما در کنار استکبار جهانی و آمریکا آینده ای ندارید چرا که آمریکا شما را چپاول کرده، پولهایتان را می گیرد و کشورهایتان را ویران می کند در حالی که ایران با شما در راستای توافق، ثبات و استقلال تعامل می کند.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: این تجربه ما با ایران در مقاومت است. برخی معتقدند که ایران مقاومت را اداره می کند. ایران از مقاومت حمایت می کند اما این مقاومت است که خودش را اداره می کند و تصمیماتش را اتخاذ می نماید.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان همچنین همکاری دولت این کشور با ایران در برخی زمینه های خدمات رسانی از جمله برق و حل مشکل لبنان در این خصوص را خواستار شد.

شیخ نعیم قاسم ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تاکید کرد که حزب الله به ایران اسلامی و رهبری آن به هدایت امام خامنه ای افتخار می کند.