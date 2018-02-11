۲۰ کلانشهر جهان برای شهر بدون "دوده" متعهد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست کلانشهر جهان همسو با ایران برای رسیدن به شهر بدون دوده متعهد شده اند. برنامه مشارکت جهانی بر روی ناوگان اتوبوسرانی پاک و بدون دوده اقدامی است که با حمایت چند سازمان پیشتاز از جمله گروه رهبری آب و هوای کلانشهرها (C۴۰)، اتحادیه اقلیم و هوای پاک (CCAC)، شورای بین الملی حمل و نقل پاک (ICCT)، برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد و مرکز ماریو مولینا شیلی (Centro Mario Molina Chile) راه اندازی شده است.

کشور ما نیز همسو با این اقدام از سال ۱۳۹۴ قانونی مبنی بر تولید خودروهای دیزلی یورو ۴ به همراه فیلتر دوده در کشور تصویب کرده است. البته این مصوبه‌ با وجود تأثیر چشمگیر در کاهش آلایندگی هوا، تاکنون در اجرا موفقیت چندانی نداشته و تنها در شهر تهران حدود ۵۰ اتوبوس شهری به فیلتر دوده مجهز شده‌اند.

حسین شهبازی مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: در این تعهد شهرهای با جمعیت بیشتر از ۳میلیون نفر از جمله آبیدان، آکرا، آدیس آبابا، بانکوک، بوگوتا، بوئنوس آیرس، کازابلانکا، دارالسلام، داکا، استانبول، جاکارتا، ژوهانسبورگ، لاگوس، لیما، مانیل، مکزیکو سیتی، نایروبی، سانتیاگو، سائو پائولو و سیدنی متعهد شدهاند تا با استفاده از تکنولوژی‌های کاهش دوده، به سمت شهری بدون دوده پیش بروند.

به گفته شهبازی، منظور از تکنولوژی کاهش دوده هر نوع تکنولوژی است که حدود مجاز استاندارد اروپایی یورو ۶ و یا استاندار آمریکایی ۲۰۱۰ EPA را رعایت کند. هرگونه موتور دیزلی با فیلتر دوده، موتور گازسوز و یا موتورهای الکتریکی نیز جزو این تکنولوژی محسوب می شود. در کنار این مسأله، استفاده از تکنولوژی های کاهش دوده منجر به کاهش اثرات سوء بر تغییر اقلیم و گرمایش زمین نیز خواهد شد. در این تعهد، شهرها براساس زیر ساخت های موجود در ۳ دسته‌بندی قرار گرفته‌اند:

شهرهای دسته اول: شهرهایی که تا سه سال آینده به سوختهای با کیفیت دسترسی خواهند داشت که امکان تحول سریع به استفاده از موتورهای بدون دوده را برایشان میسر می سازد.

شهرهای دسته دوم: شهرهایی که تا سه سال آینده به سوختهای مناسب برای استانداردهای آلایندگی یورو ۴ دسترسی خواهند داشت (مانند سوخت دیزلی با محتوای گوگرد کمتر از ppm ۵۰) و متعهد هستند تا سه سال آینده امکان خرید اتوبوسهای جدید با موتور یورو ۳، موتور یورو ۴ و موتور یورو ۵ با فیلتر دوده را فراهم نمایند و برای دستیابی به مرحله شهرهای دسته اول و استفاده از تکنولوژی کاهش دوده برنامه زمانبندی هدفمندی تنظیم کنند.

شهرهای دسته سوم: شهرهایی که تا ۳ سال آینده انتظار نمی رود به وضعیت شهرهای دسته دوم دست یابند (مانند شهرهایی با سوخت دیزلی با محتوای گوگرد بیشتر از ppm ۵۰) و متعهد هستند تا ۳ سال آینده برنامه زمانبندی برای رسیدن به مرحله شهرهای دسته اول را تنظیم کنند.

مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه تصریح کرد: کمتر از ۲۰درصد اتوبوس هایی که در سراسر دنیا به فروش می رسند در دسته بندی خودروهای بدون دوده قرار می گیرند و سایر اتوبوس ها مجهز به موتور دیزلی بدون فیلتر دوده هستند. تکنولوژی قدیمی مربوط به موتور دیزلی مقادیر بسیار قابل توجهی از کربن سیاه یا دوده را منتشر می کند که جزو خطرناکترین آلاینده ها به شمار میرود و حاوی اثرات زیان بار بسیاری بر سلامت انسان است. همچنین کربن سیاه یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در تغییرات اقلیمی کره زمین و گرمایش جهانی به شمار می آید. بهترین اتوبوسها با فن آوری موتور بدون دوده امروزه قادر به کاهش انتشارات دوده تا بیش از ۹۹درصد هستند.