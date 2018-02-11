به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمنماه در زنجان، به نقش مردم انقلابی و ولایی استان زنجان در پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: نمونه این نقش آفرینیها را در نخستین راهپیمایی زنان ایران می توان دید که با حضور گسترده زنان زنجانی در سال ۵۷ برگزار شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی دشمن در برهه کنونی آن است که با کمک عوامل نفوذی خود اجازه ورود ارزشهای اسلامی را به اقتصاد کشور ندهد، ادامه داد: با توجه به این اقدام بدخواهان نظام، امروز وظیفه اصلی ما در کنار حفظ امنیت ملی کشور، وارد کردن ارزشهای اسلامی به اقتصاد است.
وی با بیان اینکه این مردم که امروز وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ثابت کردند، حق دارند زندگی کم دغدغه ای به لحاظ اقتصادی و معیشتی داشته باشند، تصریح کرد: صرفاً پرداختن به مقوله حفظ امنیت کافی نیست؛ چرا که مردم باید امنیت را در همه بخشهای زندگی خود احساس کنند، به همین خاطر باید در کنار تداوم امنیتی که امروز ایران اسلامی در منطقه دارد، در بخشهای دیگر نیز این امنیت را برقرار کنیم.
رضایی با بیان اینکه آنچه موجب شده است انقلاب شکوهمند اسلامی از دیگر انقلابها متمایز شود اتحاد بین اقشار مختلف بود، گفت: اتحاد و انسجام در بین آحاد مختلف جامعه باید تداوم یابد تا در سایه این اتحاد، اقتدار در عرصههای مختلف حاصل شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه وجود تحریمهای اقتصادی در صورتی که ما وحدت خود را حفظ کرده و همواره در مسیر ولایت و نظام حرکت کنیم، اثرگذار نخواهد بود، ادامه داد: غلبه بر مشکلات اقتصادی با قرار گرفتن در مسیری که باعث شد در اوج مشکلات اقتصادی در برابر حملات صدامیان پیروز میدان شویم، میتواند راهگشای دغدغههای امروز جامعه باشد.
اقتصاد ما بهاندازه توانمندیهای دفاعی و امنیتی رشد پیدا نکرده است
رضایی با یادآوری اینکه بیشک اقتصاد ما بهاندازه توانمندیهایی که در عرصههای دفاعی و امنیتی داریم، رشد پیدا نکرده است، افزود: اگر همان روحیهای که باعث شد تا در عرصه جنگ با دشمن ـ در شرایط سخت اقتصادی ـ به پیروزی رسیده و سربلند بیرون بیاییم، امروز در عرصه اقتصادی هم ورود پیدا کند، بیتردید امروز دغدغه کمتری درزمینهٔ مسائل اقتصادی خواهیم داشت، بنابراین ورود ارزشهای اسلامی در اقتصاد باید رویکرد اصلی دولتمردان باشد.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور باید رونق بگیرد چراکه دشمن در تلاش است تا از این موضوع به نفع خود استفاده کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از شایستهسالاری بهعنوان اولین علامت عدالت در کشور یاد کرد و گفت: شایستهسالاری یعنی هموار کردن مسیر برای پیشرفت جوانان، این در حالی است که اگر به جای این مهم، بحث باندبازی و جناحگرایی در جامعه حاکم شد، باید بدانیم که جامعه از مسیر عدالت و شایستهسالاری خارج شده است. علاوه بر حاکم شدن شایستهسالاری در جامعه، انقلاب اسلامی ثمرات دیگری چون توسعه مناطق روستایی، بازگرداندن اقتدار به ایران اسلامی و ... به دنبال داشته است.
رضایی با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه امسال، حاکی از آن است که مردم ایران اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی، در زمینه حفظ نظام، اعتقاد راسخ و واحدی دارند، تصریح کرد: معتقدیم در صورت وجود اعتراض از سوی مردم نسبت به برخی موضوعات، این اعتراضها باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا دولتمردان بتوانند این دغدغهها را در مسیر انقلاب حل و فصل کنند و مسئولان نیز باید مطابق سیاستهای اقتصادی مقاومتی رهبر فرزانه انقلاب حرکت کرده و نسبت به تحقق چشمانداز ۲۰ ساله اقدام کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران نه تنها در امنیت بسر میبرد بلکه یاری گر کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت است، گفت: رهبری مقتدرانه وهمراهی خوب مردم موجب شده است در ۴ دهه از عمر انقلاب دشمن نتواند امنیت ایران را دچار مشکل کند این در حالی است که کشورهای همسایه و اروپایی درگیر تروریسم بینالملل هستند.
رضایی با بیان اینکه حضور کمنظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن آنهم در آستانه چهل سالگی انقلاب حاکی از آن است که مردم خواهان تداوم ارزشهای انقلاب در جامعه بوده و به این ارزشها بعد از گذشت چهار دهه پایبند هستند، افزود: همبستگی امروز مردم ایران به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد و همین همبستگی باعث خلق چنین حماسههایی در صحنههای حساسی چون راهپیمایی ۲۲ بهمن شده است.
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