به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب چهار مدال طلا پنج نقره و هفت برنز به‌عنوان قهرمانی سی و هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در تبریز دست‌یافت و امیرحسین محمدی نماینده خراسان شمالی و عضو تیم ملی کشتی آزاد در سکوی نخست مسابقات جام بین‌المللی تختی ایستاد.

گفتنی است در رده‌بندی تیم این مسابقات تیم ایران با کسب ۲۰۰ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های ترکیه و گرجستان به ترتیب با ۱۴۳ و ۸۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

در این رقابت‌ها نمایندگان کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، رومانی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، اوکراین و نمایندگان کشورمان در سالن شهید پور شریفی شهر تبریز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این رقابت‌ها امید حسن تبار در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، امیر محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم و پرویز هادی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند، نادر حاج‌آقا نیا در وزن ۵۷ کیلوگرم، حمید خلیلی در وزن ۶۱ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در وزن ۶۵ کیلوگرم، ارشک محبی در وزن ۹۲ کیلوگرم و جعفر شمس ناتری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال نقره دست‌یافتند و محمد ملکی در وزن ۶۱ کیلوگرم، بهنام احسان پور در وزن ۶۵ کیلوگرم، حامد رشیدی در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد متقی نیا در وزن ۷۹ کیلوگرم، مسعود مددی در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدجواد ابراهیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم و احمد میرزاپور در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.