تشکیل کمیته مشترک ایران و چین برای یافتن اجساد قربانیان «سانچی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به سفر ۳ روزه خود به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین به این کشور، اظهار داشت: در این سفر که به دعوت رئیس کمیسیون سیاست خارجی کنگره خلق چین صورت گرفت، به شهرهای پکن و شانگ‌های رفته و مذاکرات مفصلی در محل مجلس چین با نایب رئیس مجلس و با وزیر خارجه این کشور داشتیم.

گلایه به چینی‌ها به خاطر عدم حل مشکلات بانکی در فضای پسابرجام/ تأکید چین بر حفظ توافق برجام

وی گسترش هرچه بیشتر همکاری های دوجانبه و روابط دو کشور با محوریت روابط اقتصادی را از مهم ترین محورهای این مذاکرات اعلام کرد و افزود: همچنین سرمایه گذاری چین در پروژه های زیربنایی جمهوری اسلامی ایران و گلایه از اینکه بعد از برجام مشکلات بانکی با چین همچنان پابرجا مانده و تأکید بر تسریع در حل این مشکلات، همچنین انتظار جمهوری اسلامی ایران از حمایت برای عضویت کامل در سازمان شانگهای که مجموعه اقتصادی مهمی منطقه شرق آسیا است، مطرح شد.

بروجردی ادامه داد: چینی ها ضمن تأکید مکرر خود بر حمایت از توافق هسته ای و مخالفت با عملکرد آمریکا در این زمینه، آمادگی خود را برای اقدام در زمینه سرمایه گذاری در کشورمان اعلام کردند.

آمادگی چین برای حضور در پروژه‌های ریلی کشور/ بازگشت سرمایه چینی‌ها بعد از یکسال از اتمام پروژه‌ها از طریق تهاتر نفت

بروجردی در ادامه با اشاره به حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این سفر بیان داشت: در این سفر نسبت به پروژه های زیربنایی ریلی کشور که جزء اولویت ها در حمل و نقل بین شهری است مذاکرات مفصلی به عمل آمد و چینی ها آمادگی خود را با شرایط بسیار مناسبی اعلام کردند.

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین در ادامه با بیان اینکه چین آمادگی دارد با سرمایه خود پروژه های مهمی همچون خط آهن سریع السیر تهران-مشهد و تهران-تبریز را احداث کند، اظهار داشت: طرف چینی موافق است تا با فاصله یک سال بعد از اتمام پروژه به عنوان زمان تنفس، به طور متقابل بر اساس توافق طرفین از طریق تهاتر نفت یا فرمول دیگری این سرمایه گذاری را به چین بازگرداند.

وی در ادامه این ارتباط اقتصادی با چین را در شرایط اقتصادی فعلی اقدامی ضروری و منطقی دانست و افزود: در حال حاضر وزارت راه با طرف چینی برای برقی کردن خط آهن فعلی تهران-مشهد را قراردادی امضا کرده که بهتر است خطوط پرسرعت جایگزین شود.

بروجردی همچنین تصریح کرد: در این سفر مسیر پکن-شانگهای را با خط سریع السیر ۳۵۰ کیلومتر در ساعت رفتیم که بسیار قطار مدرنی بود و اگر این خط آهن در ایران احداث شود به این معناست که مسیر تهران-مشهد را در کمتر از سه ساعت می توان طی کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ادامه با بیان اینکه چین مقام اول دنیا و تکنولوژی برتر در خط آهن سریع السیر را دارد و ۲۲ هزار کیلومتر اجرا کرده و ۱۰ هزار کیلومتر در دست مطالعه دارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که قصد داریم در پایان سند چشم انداز کشور اول منطقه باشیم باید فناوری های نوین دنیا را جذب کنیم لذا نباید خط آهن قبل انقلاب را برقی کنیم و علیرغم اینکه ممکن است به لحاظ زیست محیطی مفید باشد اما بر اساس سند چشم انداز نیست از این رو باید خیز بلندی برداشته و به دولت توصیه می کنیم درباره خط آهن سریع السیر تهران-مشهد با چینی ها قرارداد منعقد کنند تا به راحتی سالیانه ۳۰ میلیون نفر جمعیت در این مسیر جابجا شود.

کمیته مشترک ایران و چین برای بررسی وضعیت و تعیین تکلیف نهایی سرنوشت ملوانان سانچی تشکیل می‌شود

وی در ادامه با اشاره به حضور در شانگهای و دیدار با معاون کنگره شانگهای که با ۲۵ میلیون جمعیت جزء بزرگ ترین شهرهای دنیا است، عنوان کرد: در این مذاکرات درباره نگرانی خانواده هایی که در حادثه سانچی عزیزان خود را از دست داده اند صحبت و توافق شد کمیته مشترکی میان ایران و چین برای تعیین تکلیف نهایی سرنوشت این افراد با توجه به غرق شدن کشتی تشکیل شود.

بروجردی ادامه داد: تاکنون از طریق ربات به کشتی غرق شده دسترسی یافته اند اما نیاز به اعزام غواص است که از نزدیک وضعیت کشتی مشاهده و درباره آن اطمینان حاصل شود که در این خصوص نیز مذاکره مفصلی با فرمانده امداد و نجات چینی صورت گرفت که در کمیته مشترک به آن رسیدگی می شود، همچنین توافق و تأکید شد که با توجه به حرکت روزانه صدها فروند نفتکش که تعداد زیادی از آن ها برای ایران است، استاندارد کشتی ها افزایش یابد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این سفر محمد آشوری تازیانی عضو هیأت رئیسه مجلس، ابوالفضل حسن بیگی و محمدابراهیم رضایی اعضای کمیسیون امنیت ملی، سهراب گیلانی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و چین و مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران برای طرح مسائل عمرانی و پروژه های راه به همراه معاون وزیر راه و شهرسازی، هیأت را همراهی می کردند.