اسامی نامزدهای بخش «درباره شعر» جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر (به ترتیب الفبای نام کتاب‌ها) عبارتند از:

«پاپ نامه» به قلم سعید کریمی از انتشارات فصل پنجم

«در پی آن آشنا» به قلم سیدمحمد راستگو از انتشارات نشر نی

«سیاست در شعر نو» به قلم محمد کمالی‌زاده از انتشارات دانشگاه مفید قم

«شاهنامه و شعر زمان فردوسی» به قلم پروفسور خدائی شریف‌زاده، زیر نظر دکتر محمدجعفر یاحقی از انتشارات به‌نشر

«صد سال عشق مجازی» به قلم دکتر محمود فتوحی از نشر سخن

«فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی» به قلم سعید مهدوی‌فر از نشر زوار

بر اساس این گزارش، ۶ اثر یادشده به داوری «محمدرضا سنگری»، «مریم جلالی» و «عبدالحمید ضیایی» به مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر راه پیدا کردند.

خبر دیگر از جشنواره شعر فجر اینکه، «شفیق شرق»، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در محفل شاعران فارسی‌زبان غیرایرانی حضور خواهد داشت.

امروز ساعت ۱۶ در تالار شهید آوینی قم، در کنار شاعرانی از کشورهای تاجیکستان، پاکستان و هندوستان، ۱۵ شاعر افغانستانی در حضور شفیق شرق، رایزن فرهنگی افغانستان و محمدکاظم کاظمی، دبیر علمی یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به شعرخوانی خواهند پرداخت.

از دیگر میهمانان این محفل می‌توان به استاد محمدعلی مجاهدی، دکتر محمد سرور مولایی و جواد محقق نیز اشاره کرد.

علاقمندان برای حضور در این محفل می‌توانند ساعت ۱۶ به نشانی قم، خیابان جمهوری اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسلامی، تالار شهید آوینی مراجعه کنند.