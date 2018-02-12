هنوز ۱۵ امتیاز دیگر باقی است/ بازیکنان تعویضی آنها بهتر بودند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا عصر دوشنبه برابر تیم الدحیل قطر با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

امیر قلعه نویی بعد از این باخت گفت: شروع خوبی داشتیم و در نیمه اول به گل هم رسیدیم و موقعیت های زیادی هم برای گلزنی داشتیم اما در نیمه دوم شرایط فرق کرد.

وی در ارزیابی اش از اتفاقی که در نیمه دوم رخ داد و منجر به شکست سنگین این تیم شد گفت: بازیکنان تعویضی تیم حریف بهتر بودند و توانستند نمایش خوبی داشته باشند این در حالی بود که بازیکنان تعویضی ما نتوانستند خوب بازی کنند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با تمجید از میزبانی خوب قطری ها گفت: به آنها بابت این پیروزی تبریم می گویم. داوری عم عالی بود. تیم ما از دقیقه ۶۵ دچار افت شد. گل هایی که خوردیم روی اشتباه فردی بود.

امیر قلعه نویی با بیان اینکه تیمش نظم را روی گل های حریف از دست داد گفت: هنوز پنج بازی دیگر تا پایان مرحله مقدماتی باقی است و تلاش می کنیم با گرفتن امتیازات لازم از گروه خود صعود کنیم.