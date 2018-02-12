به گزارش خبرگزاری مهر، سیفاله ابوترابی گفت :کارتهای ملی که بیست و نهم اسفند مهلت پایان اعتبار آنهاست از ابتدای فروردین ۹۷ هیچ اعتباری نخواهد داشت و قابل استفاده نخواهدبود.
ابوترابی توصیه کرد : شهروندان حداقل تا قبل از ۲۹ اسفند پیش ثبتنام و با توجه به زمانبندی ها به مراکز مراجعه کنند تا بتوانند بدون مشکل از خدمات مدنظرشان مثل استعلامهای مختلف استفاده کنند.
ابوترابی با اشاره به ۷ ساله بودن اعتبار کارتهای ملی تصریح کرد: تقریبا ۶ میلیون نفر از هموطنان داخل کشور و آن گروه که خارج از ایران سکونت دارند سالهای ۹۰ و ۹۱ اقدام به دریافت کارت ملی کردهاند، بنابراین با درنظر گرفتن شرایط آن روز به این افراد کارتهای قدیمی ارایه شده است که این گروه از دارندگان کارت ملی قدیمی با درنظر گرفتن تاریخ اعتبار میتوانند به مراکز برای تعویض کارت خود مراجععه کنند.
وی با تاکید براینکه گروه یاد شده میتوانند هم اکنون نیز برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند اما هیچ اجباری نیست و با توجه به افزایش تقاضا و اذحام موجود میتوانند متناسب با تاریخ اعتبار کارتهایشان اقدام کنند.
ابوترابی افزود : تاکنون بیش از ۳۷ میلیون نفر پیش ثبتنام کردهاند و ۳۳ میلیون نفر به صورت کامل مراحل ثبتنام را انجام دادهاند و کمی بیشتر از ۳۱ میلیون نفر هم کارت ملی هوشمند خودشان را تحویل گرفتهاند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد : درباره زمان دریافت کارت ملی هوشمند بسیاری از هموطنان دچار اشتباهی محاسباتی شدهاند و این کار دارای دو مرحله مجزا است که یکی مربوط به پیش ثبتنام است و دیگری مربوط به صدور و تحویل کارت هوشمند می شود.
ابوترابی تاکید کرد : از زمان تکمیل ثبتنام در مراکز تعیین شده یک ماه تعیین شده است که کارت ملی هوشمند تحویل شود اما این روند با توجه به شرایط کاری در برخی مناطق به ۴۰ روز هم رسیده و در مناطقی دیگر هم یک هفتهای کارت تحویل شده است.
وی گفت: توانمندی صدور حدود ۲.۵ میلیون عدد کارت ملی هوشمند را داریم که این ظرفیت تا قبل از نیمه دوم سال جاری تقریبا ۵۰ درصد خالی بود اما با توجه به محدودیت زمانی تعیین شده اکنون با ظرفیت کامل در حال ارائه خدمات به هموطنان گرامی هستیم.
این مقام مسئول درباره هزینه صدور کارتهای ملی هوشمند نیز تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت هزینه انجام این کار از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ هیچ تغییری نخواهد داشت و ۲۰ هزار تومان بابت ارایه خدمات، ۹ هزار تومان بابت تصویربرداری و ۲ هزار تومان هم خدمات پستی به این ترتیب تنها ۳۱ هزار تومان مجموعا از متقاضیان دریافت خواهد شد.
ملکی افزود : هموطنان گرامی نباید درباره ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیکی دچار اشتباه باشند به این دلیل که پیش ثبتنام هموطنان تنها در دفاتر پست رایگان صورت میپذیرد و ممکن است دفاتر دیگر یا دیگر مراکزی که این خدمات را ارایه میکنند هزینهای از متقاضیان دریافت کنند که به هزینههای رسمی اعلام شده افزوده میشود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره کارکردهای آینده این کارت هوشمند نیز گفت : به طور کلی در آینده این کارت و تراشه نصب شده روی آن کلید ورود به دولت الکترونیکی است و کارکردهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود : نقل و انتقال اسناد مربوط به سازمان ثبت اسناد و احتمالا در آینده خدماتی همچون عابربانک از جمله آنهاست که در اطلاع رسانی کاملی خواهد شد.
نظر شما