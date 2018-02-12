به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه در خصوص هدفمندی یارانه ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق درخواست دادند که بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها در صحن علنی انجام نشود، زیرا کمیسیون تلفیق در حال بررسی این تبصره است؛ لذا بررسی این تبصره مراعا خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به دولت اجازه داده شد ه بود در سال ۹۷ از محل هدفمندی یارانه ها، تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال وصول کند.

کمیسیون تلفیق نیز در بررسی لایحه بودجه همین میزان درآمد را به تصویب رساند اما پس از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۴۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد.

در صورتی که میزان وصولی از سازمان هدفمندی یارانه ها ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می شد، تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یافت اما با افزایش سقف وصولی از سازمان هدفمندی یارانه ها به ۴۴ هزار میلیارد تومان، سهم یارانه نقدی ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

علی لاریجانی هفته گذشته موضوع هدفمندی یارانه ها و حذف پردرآمدها را یکی از چالش های بودجه عنوان کرد که باید مورد بررسی دقیق تری صورت گیرد؛ لذ ا در جلسه کمیسیون تلفیق قرار شد کمیته مشترک دولت و مجلس چالش های بودجه از جمله هدفمندی یارانه ها را بررسی کنند.