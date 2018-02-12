۷ شهید در حمله جنگنده های سعودی به تعز یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، در پی حمله دوشنبه شب جنگنده های سعودی به بخش «الصلو» در استان تعز یمن ۷ شهروند یمنی شهید شدند.

در همین راستا، یک منبع محلی اعلام کرد که طبق آمارهای اولیه در این حمله ۷ نفر شهید و یک نفر دیگر نیز مجروح شد.

این منبع هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی ائتلاف متجاوز سعودی را به شدت محکوم کرده و نقض آشکار تمام قوانین و معاهدات بین المللی و انسانی برشمرد.

گفتنی است که رژیم سعودی نزدیک به سه سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.