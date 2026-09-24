به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در شرایطی امروز پنجشنبه ۲ مهر در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر می‌روند که این مسابقه برای هر دو تیم در مسیر آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ دیداری میان دو تیم که در سال‌های اخیر بارها برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و آخرین تقابل آنها نیز با تساوی در وقت‌های قانونی و پیروزی ازبکستان در ضربات پنالتی همراه شد.

این دیدار از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت «کریل لوونیکوف» از روسیه در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه برگزار خواهد شد. این مسابقه در چارچوب دیدارهای دوستانه فیفادی برگزار می‌شود.

برتری ایران در تقابل‌های مستقیم

ایران و ازبکستان تاکنون در ۱۸ دیدار ثبت‌شده برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند که سهم تیم ملی ایران ۱۰ پیروزی بوده و ازبکستان نیز سه بار موفق به شکست ایران شده است. پنج دیدار دو تیم نیز با تساوی به پایان رسیده است.

با این حال، در سال‌های اخیر فاصله دو تیم کمتر شده است. در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم چهار بار برابر یکدیگر قرار گرفتند که هر چهار مسابقه با تساوی به پایان رسید؛ از جمله تساوی ۲ بر ۲ در ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در تاشکند، تساوی بدون گل در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در تهران، تساوی بدون گل در ۱۹ مهر ۱۴۰۳ در تاشکند و تساوی ۲ بر ۲ در ۵ فروردین ۱۴۰۴ در تهران.

آخرین رویارویی دو تیم نیز در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد؛ دیداری که در وقت‌های قانونی و اضافی بدون گل به پایان رسید اما ازبکستان در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید.

عملکرد ایران در جام جهانی ۲۰۲۶؛ سه تساوی و حذف در مرحله گروهی

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با نیوزیلند، بلژیک و مصر هم‌گروه بود و هر سه مسابقه خود را با تساوی به پایان رساند. شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین بازی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ برابر نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند، در ۳۱ خرداد مقابل بلژیک بدون گل متوقف شدند و در سومین دیدار در ۵ تیر برابر مصر به تساوی یک بر یک رسیدند. ایران با سه امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.

ازبکستان و نخستین تجربه جام جهانی؛ سه شکست برای گرگ‌های سفید

ازبکستان برای نخستین بار در تاریخ خود راهی جام جهانی شد و در گروه K برابر کلمبیا، پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو قرار گرفت. شاگردان فابیو کاناوارو در هر سه مسابقه شکست خوردند. آنها در نخستین بازی در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ برابر کلمبیا با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند، در ۲ تیر با پنج گل مغلوب پرتغال شدند و در آخرین دیدار در ۶ تیر نیز با نتیجه ۳ بر یک برابر جمهوری دموکراتیک کنگو شکست خوردند. ازبکستان در نهایت بدون کسب امتیاز و با دو گل زده و ۱۱ گل خورده در جایگاه چهارم گروه قرار گرفت.

امیر قلعه‌نویی برای اردوی جدید تیم ملی ایران، بازیکنان شاغل در لیگ برتر را به اردو فراخوانده و پس از آن لژیونرها نیز به فهرست اضافه شده‌اند. در میان نفرات دعوت‌شده، نام بازیکنانی مانند علیرضا بیرانوند، حسین حسینی، پیام نیازمند، محمد نادری، احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، رامین رضاییان، امید نورافکن و مهدی لیموچی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین اتفاقات فهرست جدید، بازگشت سردار آزمون است. مهاجم شهاب الاهلی امارات که با ۵۷ گل در ۹۱ بازی ملی، دومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود، پس از غیبت در جام جهانی بار دیگر به تیم ملی دعوت شده است. مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش نیز از دیگر لژیونرهای حاضر در فهرست ایران هستند.

ازبکستان با خوسانوف، شومورودوف و فیض‌الله‌اف

در سوی مقابل، فابیو کاناوارو نیز فهرست تیم ملی ازبکستان را برای این فیفادی اعلام کرده است. عبدالقادر خوسانوف، مدافع منچسترسیتی، الدار شومورودوف، مهاجم و کاپیتان تیم ملی، و عباس‌بک فیض‌الله‌اف از مهم‌ترین چهره‌های این تیم هستند.

ازبکستان پس از دیدار با ایران در ۲ مهر، در ۱۰ مهر برابر سوریه قرار می‌گیرد و سپس در ۱۴ مهر در کره جنوبی به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت.

دو تیم در مسیر جام ملت‌های آسیا

ایران و ازبکستان اکنون خود را برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ آماده می‌کنند؛ مسابقاتی که از ۱۷ دی ۱۴۰۵ در عربستان سعودی آغاز خواهد شد.

ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها با سوریه، قرقیزستان و چین هم‌گروه است و ازبکستان نیز در گروه B باید برابر بحرین، کره شمالی و اردن قرار بگیرد.