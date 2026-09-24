مجلل: برای این طلا زحمت کشیدم؛ مدالم را به دختران ایرانی تقدیم می کنم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگوید، فاطمه مجلل بعد از کسب مدال طلای روئینگ سبک وزن زنان بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر می کنم. از همه کسانی که در این مسیر مرا کمک کردند، تشکر می‌کنم. خیلی خوشحالم که توانستم پرچم کشورم‌ را بالا ببرم و دل مردم عزیز ایران را شاد کنم. خوشرنگ ترین رنگ مدال را گرفتم و از این بابت خیلی خوشحالم.



او در خصوص اینکه اولین زن طلایی کاروان ایران در ناگویا شده و اولین طلایی تاریخ روئینگ زنان در بازی‌های آسیایی به شمار می رود، عنوان کرد: بله در تاریخ بازی‌های آسیایی در روئینگ زنان مدال طلا نداشتیم و من اولین نفر هستم. خیلی تلاش کردم این طلسم را بشکنم و اولین دختری باشم که برای کشور عزیزمان‌در این رشته طلا کسب می‌کنم.



مجلل که با بغض در خصوص افتخارآفرینی اش صحبت می کرد، گفت: دو سال است که مداوم در اردو هستیم و در شرایط سخت، زمستان و تابستان تمرین می کنیم. این را هم بگویم که تشکر می کنم از آقای وزیر که فدراسیون ما را جدا کردند و این خیلی به ما کمک کرد تا پیشرفت کنیم. فدراسیون ما این مدت خیلی پیشرفت کرد و این طلا را هم مدیون این اتفاق هستیم.



دختر طلایی روئینگ ایران در پایان گفت: مدالم را به دختران ایرانی تقدیم می‌کنم. امیدوارم تمام دختران ایران در همه زمینه ها موفق باشند.