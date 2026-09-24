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۲ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مجلل: برای این طلا زحمت کشیدم؛ مدالم را به دختران ایرانی تقدیم می کنم

مجلل: برای این طلا زحمت کشیدم؛ مدالم را به دختران ایرانی تقدیم می کنم

دختر طلایی روئینگ ایران پس از کسب قهرمانی در بازی های آسیایی گفت: مدالم را به دختران ایران تقدیم می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگوید، فاطمه مجلل بعد از کسب مدال طلای روئینگ سبک وزن زنان بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر می کنم. از همه کسانی که در این مسیر مرا کمک کردند، تشکر می‌کنم. خیلی خوشحالم که توانستم پرچم کشورم‌ را بالا ببرم و دل مردم عزیز ایران را شاد کنم. خوشرنگ ترین رنگ مدال را گرفتم و از این بابت خیلی خوشحالم.

او در خصوص اینکه اولین زن طلایی کاروان ایران در ناگویا شده و اولین طلایی تاریخ روئینگ زنان در بازی‌های آسیایی به شمار می رود، عنوان کرد: بله در تاریخ بازی‌های آسیایی در روئینگ زنان مدال طلا نداشتیم و من اولین نفر هستم. خیلی تلاش کردم این طلسم را بشکنم و اولین دختری باشم که برای کشور عزیزمان‌در این رشته طلا کسب می‌کنم.

مجلل که با بغض در خصوص افتخارآفرینی اش صحبت می کرد، گفت: دو سال است که مداوم در اردو هستیم و در شرایط سخت، زمستان و تابستان تمرین می کنیم. این را هم بگویم که تشکر می کنم از آقای وزیر که فدراسیون ما را جدا کردند و این خیلی به ما کمک کرد تا پیشرفت کنیم. فدراسیون ما این مدت خیلی پیشرفت کرد و این طلا را هم مدیون این اتفاق هستیم.

دختر طلایی روئینگ ایران در پایان گفت: مدالم را به دختران ایرانی تقدیم می‌کنم. امیدوارم تمام دختران ایران در همه زمینه ها موفق باشند.

کد مطلب 6957073

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