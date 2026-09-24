توقف انتقال نفت ونزوئلا به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ آمریکا اعلام کرد که انتقال محموله‌های نفتی از ونزوئلا به آمریکا به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل متوقف شده است.

پیش از این «دلسی رودریگز»، رئیس دولت انتقالی ونزوئلا اعلام کرد که توافق انرژی با آمریکا ۲۵ ساله است.

وی گفت: هدف از این توافق با آمریکا، افزایش تولید نفت به ۱.۵ میلیون بشکه در روز است.

رئیس دولت انتقالی ونزوئلا افزود: حاکمیت خود بر منابع طبیعی‌مان را حفظ خواهیم کرد.

رئیس دولت انتقالی ونزوئلا: خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل با آمریکا هستیم

رئیس دولت انتقالی ونزوئلا خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل با آمریکا شد.

به گزارش شبکه الجزیره، «دلسی رودریگز» رئیس دولت انتقالی ونزوئلا گفت: خواهان روابطی با واشنگتن و کشورهای قاره [آمریکا] هستیم که بر پایه گفت‌وگو، درهای باز و ارتباط متقابل باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به توافق ۲۵ ساله اخیرش با آمریکا اشاره کرد و مدعی شد: توافق اخیر با ایالات متحده از جامع‌ترین و مهم‌ترین توافق‌هایی است که تاکنون امضا شده است.

رودریگز افزود: توافق با واشنگتن به تحقق توازن انرژی در قاره و حمایت از اقتصاد ونزوئلا کمک خواهد کرد.

رئیس دولت انتقالی ونزوئلا همچنین گفت طرف‌های مختلفی تلاش می‌کنند در امور داخلی این کشور مداخله کنند.

وی همچنین اعلام کرد این کشور انتخابات برگزار خواهد کرد و گفت‌وگو با مخالفان را برای تضمین مشارکت همه جریان‌ها در این انتخابات آغاز کرده است.

رئیس دولت انتقالی ونزوئلا در پایان گفت: دست همکاری خود را به سوی کسانی دراز می‌کنیم که به روابط بین‌المللی مبتنی بر احترام و عدم مداخله باور دارند.