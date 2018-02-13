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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۷

ناظم الشریعه در گفتگو با مهر:

تصمیم توکلی برای خداحافظی از تیم ملی فوتسال شخصی است

تصمیم توکلی برای خداحافظی از تیم ملی فوتسال شخصی است

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: تصمیم فرهاد توکلی برای خداحافظی از تیم ملی شخصی است و ارتباطی به تیم ندارد.

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم فرهاد توکلی برای خداحافظی از بازی های ملی، گفت: مشکل خاصی نیست. گاهی اوقات آدم ها در شرایطی یکسری تصمیماتی می گیرند. باید ببینیم مشکل فرهاد چیست.

وی با بیان اینکه مشکل فرهاد توکلی بحث تیم ملی نیست، گفت: این بازیکن یکسری مشکلات شخصی دارد که باید با او بیشتر صحبت کنم تا ببینم علت اصلی این تصمیم چیست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در پانزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند. فرهاد توکلی بازیکن ایران در پایان این مسابقات در صفحه شخصی خود خداحافظی اش از بازی های ملی را مطرح کرد.

کد مطلب 4226417

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