به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این بخشنامه و طبق روال سالهای گذشته با هدف خدماترسانی بهتر در روزهای پایانی سال، بانک ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب از روز جمعه ۲۵ اسفندماه سال جاری لغایت روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه سال آتی می توانند سقف مبلغ برداشت نقدی از خودپردازها را به صورت درون بانکی (غیرشتابی) به پنج میلیون ریال افزایش دهند.
گفتنی است در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی تاکید شده است، بانک ها و موسسات اعتباری پس از تاریخ یاد شده، ملزمند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ دو میلیون ریال اصلاح کنند.
بانک مرکزی بخشنامه کرد؛
افزایش سقف برداشت از خودپردازها از ۲۵اسفند/برداشت تا ۵۰۰هزارتومان
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازها به صورت درون بانکی به پنج میلیون ریال در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این بخشنامه و طبق روال سالهای گذشته با هدف خدماترسانی بهتر در روزهای پایانی سال، بانک ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب از روز جمعه ۲۵ اسفندماه سال جاری لغایت روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه سال آتی می توانند سقف مبلغ برداشت نقدی از خودپردازها را به صورت درون بانکی (غیرشتابی) به پنج میلیون ریال افزایش دهند.
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