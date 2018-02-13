رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه برگزاری شانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت روز پنجشنبه، ۱۰ اسفندماه جاری هم‌زمان با سراسر کشور در خراسان شمالی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این آزمون در هشت شهرستان و ۱۰ حوزه امتحانی استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شرکت دو هزار و ۲۱۳ نفر در این آزمون قرآنی، بیان کرد: از این تعداد قرآن آموز شهرستان بجنورد ۹۰۴ نفر، شیروان ۳۳۳ نفر، اسفراین ۲۵۵ نفر، مانه و سملقان ۱۳۸ نفر، جاجرم ۱۲۹ نفر، گرمه ۱۲۷ نفر، فاروج ۱۲۰ نفر، راز و جرگلان ۱۰۸ نفر، صفی‌آباد (اسفراین) ۵۱ نفر، روستای خرق (فاروج) ۴۸ نفر را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: این آزمون قرآنی در رشته‌های حفظ، ترجمه، مفاهیم، تدبر ویژه قرآن‌آموزان مؤسسات قرآنی خراسان شمالی برگزار می‌شود.

رضایی زمان برپایی آزمون گروه حفظ را پنجشنبه ۱۰ اسفندماه امسال ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح و زمان آزمون ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و گروه معارف را همان روز ساعت ۱۰ صبح اعلام کرد.