خاطرات سفیر، خاطرات یک رسول است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از چاپ سوم کتاب «خاطرات سفیر» نوشته نیلوفر شادمهری عصر روز دوشنبه ۲۳ بهمن با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری کشور، سرکار سادات حسینی مسئول فرهنگی سپاه پاسداران تهران، نیلوفر شادمهری نویسنده کتاب، طناز بحری و بخشی از علاقهمندان به کتاب در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
«خاطرات سفیر» کتاب یازدهم است
محمد میثم میثمی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۷ و رییس فرهنگسرای اندیشه نخستین سخنران این مراسم بود. وی ضمن خیر مقدم گفت: داستان برای من از رونمایی تقریض رهبری بر کتاب «آن بیست و سه نفر» در کرمان آغاز شد. آن زمان نمیدانستم که این شروعی است برای کتابهای دیگری که توسط مقام معظم رهبری تقریض یا معرفی میشوند و رونمایی و جشن امضای آن به عهده من قرار میگیرد.
وی افزود: کتاب خوب «خاطرات سفیر» یازدهمین کتاب از این مجموعه است که من توفیق و افتخار آن را داشتهام تا به نوعی در معرفی آنها نقشی ایفا کنم و جا دارد از همراهی «حوزه هنری» برای انتشار و معرفی و تبلیغ این آثار قدردانی کنم.
با خواندن کتاب، به وجود شادمهریها افتخار کردم
مومنی شریف رییس حوزه هنری کشور دیگر سخنران این مراسم بود. وی با قدردانی از فرهنگسرای اندیشه برای برگزاری این مراسم گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای فرهنگی در کشور ما میتواند این باشد که کتاب خوب را به هم معرفی کنیم. کتابهای متعددی در کشور ما منتشر میشوند که یافتن یک اثر تاثیر گذار و جذاب در میان آنها، کار دشواری است به همین دلیل باید در راستای این کار به یکدیگر کمک کنیم.
وی افزود: من از نخستین کسانی بودم که این کتاب را خواندم، با وجود تمام کششها و جذابیتهایی که برای من داشت، تصور نمیکردم انتشار آن با چنین استقبالی از سوی مخاطبان، به ویژه دختران جوان روبهرو شود. این کتاب برای من، با دغدغههایی این چنین بسیار خواندنی بود تا حدی که به وجود شادمهریها افتخار کردم.
رییس حوزه هنری ادامه داد: دختری که از دانشگاه خوبی در فرانسه پذیرش میگیرد و تحصیل در آن را تنها به این دلیل که با اصول و عقاید او و خانوادهاش در تضاد است رها میکند و به دانشگاهی با سطح پایینتر میرود، انسانی افتخار کردنی است. گرچه خداوند نیز خیلی زود جواب این ایمان او را میدهد و دانشگاهی که در آن تحصیل میکند تنها چند ماه بعد همه آن ویژگیهای دانشگاهی که رها کرده بود را به دست میآورد و این وعده حق خداوند است.
حسین آشتیانی کارشناس ادبیات دیگر سخنران این مراسم بود. وی در ابتدای سخنان خود گفت: شاید این شیوه برگزاری آیین رونمایی یکی از بهترین روشها برای تبلیغ یک اثر هنری و فرهنگی مانند کتاب باشد، اتفاقی که حوزه هنری و نشر سوره مهر به اهمیت آن پی بردهاند و برای آن انرژی میگذارند.
وی در ادامه درباره داستان کتاب توضیح داد: «خاطرات سفیر» به معنای واقعی کتاب خاطرات است. زمانی که آن را در دست میگیرید گویا شخصی کنار شما نشسته است و این خاطرات را برایتان توصیف میکند. خاطرات دختری ایرانی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به فرانسه میرود. آنجا با مسائلی روبهرو میشود که در تضاد با اعتقادات دینی، سیاسی و جهانبینی او در تضاد است و او پاسخ این تضادها را نه در همرنگ جماعت شدن، که در مناظره با آدمهایی میبند که او را بابت اعتقاداتش شماتت میکنند.
آشتیانی در ادامه با پخش کلیپی به معرفی طناز بحری پرداخت. فردی که از ۱۰ سالگی در هلند زندگی کرده و دکترای تخصصی خود را از این کشور دریافت کرده و حالا بابت تمام آنچه در هلند پشت سر گذاشته است، به ایران بازگشته.
بحری و شادمهری نویسنده کتاب همزمان و در میان تشویق حاضران روی سن حاضر شدند.
طناز بحری درباره کتاب گفت: من یک سال است که به ایران بازگشتهام. در این یکسال شاید مشکلات زیادی را برای ترجمه مدارک و افتتاح مطب پشت سر گذاشتم اما خواندن کتاب «خاطرات سفیر» به این دلیل که شاید عینا برای من تکرار شده بود، مرا به آن حال و هوا بازگرداند و برای ماندن در ایران مشتاقترم کرد.
وی ادامه داد: نیلوفر شادمهری به دلیل آموزشهایی که در ایران دیده، به دلیل آنکه بسیار بیشتر از من در این اتمسفر نفس کشیده و خانواده معتقدتری داشته، دست پر در بحثها و مناظرهها شرکت میکرده، من اما همیشه تصور میکردم که برخلاف خانم شادمهری نمیتوانم اثرگذار باشم، حتی اگر بیش از او انرژی میگذاشتم.
از وبلاگ سفیر تا کتاب «خاطرات سفیر»
نیلوفر شادمهری در ادامه درباره ایده نوشتن این کتاب گفت: من سال ۸۸ به ایران آمدم و یکسال بعد فایل خاطرات من در اختیار انتشارات سوره مهر قرار گرفت و از آن زمان کار روی آماده سازی آن شروع شد. سفیر در ابتدا یک وبلاگ بود. پیش از رسیدن به بخش پیچیده تز دکترا شروع به نوشتن کردم و رفته رفته با بازدید خیره کنندهای روبهرو شدم. بعضی از پستهای وبلاگم بیش از ۵۰۰ کامنت داشت و این برای منی که همیشه اهل بحث بودم، خبر خوبی نبود. چون فرصت نمیکردم همه این نظرات را بخوانم.
وی افزود: این کامنتها خودشان منبع بسیاری از مناظرهها بودند، به این دلیل که در فضای مجازی من همیشه مورد تشویق قرار نمیگرفتم و بسیاری از این مخاطبان به دنبال تخریب من بودند و این اتفاق من را پختهتر میکرد، گرچه فرصت چندانی هم برای این اتفاق نبود.
نویسنده کتاب «خاطرات سفیر» گفت: این کتاب تنها بخشی از خاطرات سادهتر من در سال اول حضورم در فرانسه را در بر میگیرد. از زمانی که من وارد دانشگاه شدم تا زمانی که برای اولین بار به ایران بازگشتم. بخش زیادی از مباحثه من با دانشجویانی که تشرع میدانستند و مناظرههای ما ساعتها به طول میانجامید در کتاب وجود ندارد.
خاطرات سفیر، خاطرات یک رسول است
محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دیگر سخنران این مراسم بود. وی درباره حضور در این مراسم گفت: خوشحالم که در این آیین با دو جوان ایرانی آشنا شدم که از کشورهایی که به ظاهر زیباترین و پر امکاناتترین کشورهای جهان است با انگیزهای شریف به کشور خودشان بازگشتهاند و تمام زمانی که در این کشورها به سر میبردند نیز سفیرانِ دین و آیین خود بودند.
وی افزود: نویسنده این کتاب به نظر من سفیر نیست، رسول است. چرا که آنچه او حفظ، سیانت و میانجی گری میکند بیش از یک سفیر است. رسول نه به معنای پیغمبر، به معنای کسی که رسالتی بالاتر دارد. خانم شادمهری او زبان فرهنگ کشور دیگری را آموخته و با همان زبان به بحث و مناظره نه با انسانهای معمولی، که با اندیشمندان آن کشور پرداخته و این شان او را در کشور ما بالا میبرد.
در ادامه با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری کشور، سرکار سادات حسینی مسئول فرهنگی سپاه پاسداران تهران و خانوم کلهر مسئول بخش ریحانه سایت مقام معظم رهبری از نیلوفر شادمهری نویسنده کتاب و طناز بحری از نخبگان ایرانی تقدیر شد.
رونمایی و جشن امضای چاپ سوم کتاب «خاطرات سفیر» پایان بخش این مراسم بود.
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