گوشی پزشکی هوشمند برای کودکان مبتلا به آسم ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان دانشگاه آدام میکینوایز لهستان سعی دارند یک گوشی پزشکی بی سیم به نام StethoMe بسازند. این گجت برای خانواده هایی با فرزندان مبتلا به آسم یا بیماری های تنفسی کارآمد است.

گجت مذکور به وسیله یک اپلیکیشن موبایل کنترل می شود. به کاربر نشان داده می شود گوشی را روی کدام قسمت از بدن کودک قرار دهد. سپس StethoMe ضربان قلب، دمای بدن و صدای تنفس او را ثبت می کند.

این اطلاعات به وسیله الگوریتم های یادگیری ماشینی پردازش می شود. این الگوریتم ها با توجه به اطلاعات هزاران بیمار با شرایط مختلف آموزش دیده اند. نتایج پردازش به همراه هرگونه پیام هشداری درباره سلامت کودک پشت دستگاه نمایش داده می شود. علاوه بر آن این اطلاعات به طور مستقیم به موبایل کاربر منتقل و در بخش سوابق پزشکی ذخیره می شود. به این ترتیب می توان در صورت نیاز آن را برای پزشک خانوادگی نیز ارسال کرد.

StethoMe به طور موفقیت آمیز در چند بیمارستان آزمایش شده و اکنون در مرحله پیش تولید است.