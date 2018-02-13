کارگاه نوشتن رمان فانتزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی نوشتن رمان فانتزی به زودی در موسسه فرهنگی هفت اقلیم برگزار می شود.

این کارگاه در ۱۰ جلسه با تدریس آرمان سلاح ورزی برگزار خواهد شد. جلسات کارگاه مذکور در دو بخش عملی و نظری تعریف شده اند و طی برگزاری شان، مفاهیم و الگوهای رمان فانتزی مورد بررسی و واکاوی قرار خواهند گرفت.

شرکت کنندگان در این کارگاه بعد از پایان دوره‌ مقدماتی، دانشی کلی از چگونگی ساختِ یک رمان/دنیا در ژانر فانتزی و ژانرهای همسایه‌ش خواهند داشت. طبق اعلام برگزارکنندگان، این کارگاه به مثابه مقدمه ای برای کارگاه پیشرفته کارگاه رمان فانتزی است و از هنرجویان و آثار برتر نوشته شده در این دوره‌ها جهت چاپ کتاب حمایت می‌شود.

ظرفیت این کارگاه محدود است و به زودی در محل موسسه هفت اقلیم در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، بعد از کشواد، شماره ۵۶۹ برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام در این کارگاه به محل این موسسه مراجعه کرده یا با آن تماس بگیرند.