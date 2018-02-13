شبکه های زیر زمینی داعش در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «راکان سعید الجبوری» استاندار کرکوک عنوان داشت: تشکیلات تروریستی داعش همچنان در استان کرکوک حضور دارد. این گروه تروریستی شبکه های زیر زمینی در شهر کرکوک و روستاهای این منطقه دارد.

وی در ادامه افزود: عناصر داعش دست به عملیات تروریستی علیه نیروهای امنیتی عراق می زنند و برخی مواقع اقدام به آدم ربایی می کنند. ما خواهان اجرای عملیات جدید برای پاکسازی این مناطق از لوث تروریستها هستیم چرا که در جریان عملیات پاکسازی سابق عناصر داعش پنهان شده و خود را نشان ندادند.