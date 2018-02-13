به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق (ع) اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» برگزار می‌شود.

در این نشست علمی که با ارائه «اصغر افتخاری» عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) همراه است، «ابراهیم متقی»، «عبداله خانی» و «رضا سیمبر» به عنوان شورای داوران و «ارسلان قربانی» ، «جمال شفیعی»، «حسین ذوالفقاری» و«جلال درخشه» به عنوان شورای ناقدان حضور دارند. همچنین دبیر علمی این نشست «ناصر جمالزاده» است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، از ساعت ۹ تا ۱۲ به دانشگاه امام صادق، سالن شهید مطهری مراجعه کنند.