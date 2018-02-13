اوکراین «ساکاشویلی» را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اوکراین میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور پیشین گرجستان را به لهستان پس فرستاد.

ساکاشویلی که زمانی از همپیمانان پترو پوروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین محسوب می شد اکنون از مخالفان پوروشنکو است.

در همین رابطه اداره مرزبانی اوکراین اعلام کرد که ساکاشویلی به صورت غیرقانونی از لهستان وارد اوکراین شده است و به همین دلیل باید به این کشور بازگردانده شود.

اوکراین ساکاشویلی را متهم به تلاش برای کودتا کرده است. ساکاشویلی ۵۰ ساله در گرجستان به اتهام سوءاستفاده از قدرت تحت پیگرد قضایی قرار دارد.

حزب متعلق به ساکاشویلی اعلام کرد که او پیش از آنکه به لهستان بازگردانده شود، از سوی افراد مسلح اونیفورم‌پوش در رستورانی در مرکز شهر کی‌یف دستگیر شده است. از قرار معلوم این افراد کارمندان اداره مرزبانی اوکراین بوده‌اند.

ساکاشویلی بعد از بازداشت به سرعت به ورشو، پایتخت لهستان، انتقال یافته است. او در این فاصله با افراد مورد اعتماد خود تماس گرفته و گفته است که در ورشو به سر می‌برد.

رفیق دیروز دشمن امروز

میخائیل ساکاشویلی با انتقادهای شدید نسبت به پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، وارد یک مناقشه شد. دادستانی اوکراین او را متهم به سازماندهی اعتراضات ضدحکومتی با کمک مالی ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین کرده که در پی ناآرامی‌ها در سال ۲۰۱۴ به روسیه گریخته است.

پس از آنکه ساکاشویلی در سال ۲۰۱۵ متهم به سوءاستفاده از قدرت شد و محل اقامت خود را به اوکراین منتقل کرد، پوروشنکو نخست فرمانداری اودسا درحوزه دریای سیاه را به او سپرد. اما پس از آنکه ساکاشویلی متهم به فساد مالی شد، رابطه حسنه میان این دو سیاستمدار رو به وخامت رفت و ساکاشویلی به یکی از مخالفان پوروشنکو بدل شد.