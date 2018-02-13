به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاری‎سن ژرمن باید در یکی از حساس‎ترین بازی‎هایش در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف رئال مادرید برود و از طرفی در باشگاه هم مشکلاتی بر سر راه دارد که می‌‏توان نامش را جدالی دیگر گذاشت، مشکل فیرپلی مالی.

این تیم در ابتدای فصل نیمار را در ازای ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا خرید و بلافاصله کیلیان امباپه را جذب کرد و این موضوع باعث شد توجهات جلب مالک قطری شود که از سال ۲۰۱۱ که این باشگاه را در اختیار داشته و پول‎های زیادی از آن زمان برای تیم فرانسوی هزینه کرده است.

پیش از این هم خریدها و پول خرج کردن‎‌های این تیم سر و صدای زیادی کرده بود و حالا با خرید نیمار در ازای چنین رقمی زنگ‎ها به صدا در آمده تا یوفا فشار برای بررسی عملکردهای مالی این باشگاه را زیاد کرده است.

درست است که قطر و ثروتش پشت این باشگاه است و مستقیما سرمایه این باشگاه را تامین می‎کند، اما در قانون نام این کشور و رابطه‎اش با باشگاه فرانسوی می‎شود اسپانسرینگ و یوفا می‌خواهد قراردادهای اسپانسرینگ و پول‎های تزریق شده به این باشگاه را بررسی کند.