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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

ادامه مشکل در پاریس؛

پافشاری یوفا برای بررسی پرونده «فِیرپلی مالی» پاری‏‌سن ژرمن

پافشاری یوفا برای بررسی پرونده «فِیرپلی مالی» پاری‏‌سن ژرمن

پاری‎سن ژرمن در حالی باید در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف رئال مادرید برود که سران باشگاه مشغول رسیدگی به پرونده فیرپلی مالی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاری‎سن ژرمن باید در یکی از حساس‎ترین بازی‎هایش در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف رئال مادرید برود و از طرفی در باشگاه هم مشکلاتی بر سر راه دارد که می‌‏توان نامش را جدالی دیگر گذاشت، مشکل فیرپلی مالی.

این تیم در ابتدای فصل نیمار را در ازای ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا خرید و بلافاصله کیلیان امباپه را جذب کرد و این موضوع باعث شد توجهات جلب مالک قطری شود که از سال ۲۰۱۱ که این باشگاه را در اختیار داشته و پول‎های زیادی از آن زمان برای تیم فرانسوی هزینه کرده است.

پیش از این هم خریدها و پول خرج کردن‎‌های این تیم سر و صدای زیادی کرده بود و حالا با خرید نیمار در ازای چنین رقمی زنگ‎ها به صدا در آمده تا یوفا فشار برای بررسی عملکردهای مالی این باشگاه را زیاد کرده است.

درست است که قطر و ثروتش پشت این باشگاه است و مستقیما سرمایه این باشگاه را تامین می‎کند، اما در قانون نام این کشور و رابطه‎اش با باشگاه فرانسوی می‎شود اسپانسرینگ و یوفا می‌خواهد قراردادهای اسپانسرینگ و پول‎های تزریق شده به این باشگاه را بررسی کند.

کد مطلب 4226732

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