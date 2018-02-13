به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاریسن ژرمن باید در یکی از حساسترین بازیهایش در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف رئال مادرید برود و از طرفی در باشگاه هم مشکلاتی بر سر راه دارد که میتوان نامش را جدالی دیگر گذاشت، مشکل فیرپلی مالی.
این تیم در ابتدای فصل نیمار را در ازای ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا خرید و بلافاصله کیلیان امباپه را جذب کرد و این موضوع باعث شد توجهات جلب مالک قطری شود که از سال ۲۰۱۱ که این باشگاه را در اختیار داشته و پولهای زیادی از آن زمان برای تیم فرانسوی هزینه کرده است.
پیش از این هم خریدها و پول خرج کردنهای این تیم سر و صدای زیادی کرده بود و حالا با خرید نیمار در ازای چنین رقمی زنگها به صدا در آمده تا یوفا فشار برای بررسی عملکردهای مالی این باشگاه را زیاد کرده است.
درست است که قطر و ثروتش پشت این باشگاه است و مستقیما سرمایه این باشگاه را تامین میکند، اما در قانون نام این کشور و رابطهاش با باشگاه فرانسوی میشود اسپانسرینگ و یوفا میخواهد قراردادهای اسپانسرینگ و پولهای تزریق شده به این باشگاه را بررسی کند.
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