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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

برگه‌های نوبت‌دهی بانک سرمایه؛ این‌مرتبه با طعم سودوکو

برگه‌های نوبت‌دهی بانک سرمایه؛ این‌مرتبه با طعم سودوکو

در ابتکاری جالب، برگه‌های نوبت‌دهی بانک سرمایه طعم سودوکو با طرح بازی سودوکو عرضه می‌شود.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بانک سرمایه در اقدامی جذاب و مبتکرانه، پشت برگه‌های نوبت‌دهی شعب خود را به جداول سودوکو، شعارهای تشویقی در راستای حفظ محیط زیست، صرفه جویی در مصرف کاغذ و اطلاع رسانی در خصوص آخرین خدمات و محصولات بانک اختصاص داد.

برپایه این گزارش و در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان محترم بانک سرمایه و در جهت حفظ و نگهداری هرچه بیشتر از منابع طبیعی و صرفه جویی در مصرف کاغذ، این بانک در اقدامی مبتکرانه و جذاب اقدام به چاپ جداول سودوکو در پشت برگه های نوبت دهی برای استفاده بهینه مشتریان از مدت حضور خود در شعبه کرد.

شایان ذکر است هدف از این طرح استفاده بهینه از برگه‌های نوبت‌دهی، ترویج فرهنگ بهره‌وری و افزایش نشاط ذهنی مشتریان است.

کد مطلب 4227035

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