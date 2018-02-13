  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

۲۹ بهمن ماه؛

سمینار «وحدت، پیش شرط تمدن نوین اسلامی»برگزار می شود

سمینار «وحدت، پیش شرط تمدن نوین اسلامی»برگزار می شود

سمینار «وحدت، پیش شرط تمدن نوین اسلامی» با حضور آیت‎الله محمدجواد فاضل لنکرانی و اندیشمندانی از دانشگاه‎های اسلامی دهلی ۲۹ بهمن ماه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت پژوهشی و فناوری و دفتر همکاری های علمی بین المللی و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی سمینار «وحدت؛ پیش شرط تمدن نوین اسلامی» برگزار می شود.

در این سمینار  آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی ، منوچهر متکی، معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، پروفسورعبید الله فهد، از دانشگاه اسلامی علیگر دهلی و پروفسور محمد اسحق از دانشگاه ملی اسلامیه دهلی حضور دارند.

سمینار «وحدت؛ پیش شرط تمدن نوین اسلامی» روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه از ساعت ۹:۳۰ در سالن همایش دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.

از تمامی اساتید و دانشجویان و علاقه مندان جهت حضور در این سمینار دعوت به عمل می آید.

کد مطلب 4227077
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها